親のほうがあれこれ考えてしまう？「小学校への不安」【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

親のほうがあれこれ考えてしまう？「小学校への不安」

我が子が小学校に入学することは、うれしく楽しみではありますが、不安や心配なこともあるかと思います。

「うちの子、小学校でやっていけるのかな？」

「ひとりで学校まで行ける？ 荷物の準備とかできる？」

「授業中、ちゃんと座っていられる？」

「お友だちと仲よくできるかな？」

入学前の段階では、親も具体的に対応することができないので、心配や不安もより大きくなっていきますよね。ただこれらの心配ごとは、もしかしたら親のほうが強く感じていることかもしれません。意外に子ども本人は、小学校を楽しみにしている場合が多いように思います。

入学してからが本番 ？

具体的な困りごとは、入学してから見えてくるもの。

・ 準備に時間がかかって登校時間に間に合わない

・宿題をやろうとしない

・ 友だちとトラブルになり学校から電話がかかってきた など

それぞれに「どうしたらよいか」と具体策を考えたり試したりして目の前のことに対して実際に対応していくことになるでしょう。実際にやってみると、心配や不安は少なくなるかもしれません。

イラスト：こやまもえ

小学校が楽しみという子どもの気持ちを大事にしたいところです。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ