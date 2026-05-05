愛猫の毛柄を遺伝子から読み解く方法！ 真っ黒な毛とキジ模様を分ける境界線はどこ？【猫柄図鑑】

猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【A/a 遺伝子座の特徴】

黒キジor 黒い毛を生やす

A/a 遺伝子座には２つの対立遺伝子があります。ひとつは毛色に黒キジ模様が入るA 遺伝子。もうひとつは真っ黒な毛を生やすa 遺伝子です。２つの遺伝子には優劣関係があり、A 遺伝子はa 遺伝子よりも優位です。

父と母からひとつずつ対立遺伝子を受け継ぐので、遺伝子型はAA 型、Aa 型、aa 型の３通りとなります。A 遺伝子がひとつでもあれば黒キジ模様が入るため、遺伝子型がAA 型かAa 型なら黒キジ模様が入ります。逆に、aa 型の場合はキジ模様のない真っ黒な毛が現れます。

A 遺伝子…毛色に黒キジが入る

a 遺伝子…体に真っ黒な毛を生やす

【黒キジの猫】

黒キジ模様が見られるので、この猫はAA 型あるいはAa型の遺伝子型であることがわかります。

【遺伝子型がAA 型、もしくはAa 型 ⇒ 毛色に黒キジが入る】

【遺伝子型がaa 型 ⇒ 真っ黒な毛が生える】

【POINT】

A ＞ a なのでA 遺伝子がひとつでもあれば黒キジに！

キジ猫の模様を決める遺伝子

キジ猫のしましま模様にもいろいろなタイプがあり、これらも遺伝子によって決まっています。トラの毛柄や魚のサバの模様のように、平行なしましま模様（「サバトラ」ともよばれます）はT遺伝子によるものです。

一方、渦巻きのような模様は「ブロッチドタビー」と呼ばれ、これはtb遺伝子によるものです。T遺伝子はtb 遺伝子よりも優位なので、遺伝子型がTT やTtbならサバトラ、tbtb ならブロッチドタビーとなります。

サバトラ

遺伝子がTTやTtb ブロッチドタビー

遺伝子型がtbtb

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘