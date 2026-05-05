平愛梨、14歳下の妹・祐奈との仲良し姉妹ショット公開に反響「可愛すぎる姉妹」「二人とも可愛すぎてキュン死」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優・モデルの平祐奈（27）との姉妹ショットを公開した。
【写真】「可愛すぎてキュン死」妹・祐奈との仲良し“姉妹ショット”を公開した平愛梨
愛梨は「ずっと愛らしい妹」とのコメントとともに、アップでの2ショットを披露。少々かみ合わなかったものの、楽しげな姉妹のやり取りを伝えた。
コメント欄には「可愛すぎる姉妹」「ピンク似合う可愛い姉妹ですね」「素敵」「最強すぎる」「2日前の投稿、黒でしたね！なんでも似合ってうらやましい！」「二人とも可愛すぎてキュン死」など称賛の声が多数寄せられている。
【写真】「可愛すぎてキュン死」妹・祐奈との仲良し“姉妹ショット”を公開した平愛梨
愛梨は「ずっと愛らしい妹」とのコメントとともに、アップでの2ショットを披露。少々かみ合わなかったものの、楽しげな姉妹のやり取りを伝えた。
コメント欄には「可愛すぎる姉妹」「ピンク似合う可愛い姉妹ですね」「素敵」「最強すぎる」「2日前の投稿、黒でしたね！なんでも似合ってうらやましい！」「二人とも可愛すぎてキュン死」など称賛の声が多数寄せられている。