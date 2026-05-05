皆さん「アクアポニックス」をご存じでしょうか？水を循環させて「魚の陸上養殖」と「植物の栽培」を同時に行う新たな生産システムです。倉敷市では、このシステムの製造・販売を行う企業が、「事業の普及につながれば」と研究施設を公開しました。

【写真を見る】 「魚の陸上養殖」と「植物の栽培」を同時に‼ 新たな生産システム「アクアポニックス」の見学施設がオープン【岡山】

（記者）

「こちらの水槽では、ナマズが養殖されています。そして、すぐ隣にある白い棚。開けてみますと花が栽培されています。この魚と花、実は同じ水で育っています。アクアポニックスという仕組みです」





ポイントは「水の循環」

先月（4月）9日にオープンした「FIVOR KURASHIKI Lab．（ファイバー・クラシキ・ラボ）」です。環境保全事業に取り組む倉敷市の企業「FIVOR」が、研究中の栽培システム「アクアポニックス」の普及につなげようと公開しました。

アクアポニックスは、「魚の養殖」と「植物の栽培」を組み合わせた生産システム。そのポイントは、使う水が循環していることです。まず、水槽の水の中に含まれる魚の排泄物を微生物の働きで分解し、植物の養分に。その養分入りの水を植物が吸収する過程で魚にとって有害な物質が取り除かれ、残されたきれいな水を再び水槽に戻すことができるという仕組みです。



（FIVOR 中野将之 取締役）

「一般的な養殖はどんどん水が汚れていくので、定期的に水を捨てたり替えたりしないといけないんですけど、その汚れた水をきれいな水に植物がしてくれることによって、水を捨てなくていいというメリットがあります」

水の量は従来の1割

養殖と栽培に必要な水の量は、従来の約1割。少ない水で育てられるほか、これまで植物の栽培に使っていた化学肥料も不要になるため、環境への負荷を軽減できるといいます。昨年からこの装置を販売しているこちらの企業では、自社で育てた魚や食用の花を飲食店などに卸しながら、システムを活用した環境教育にも取り組んできました。

若者世代だけでなく今後、より多くの人に環境を守ることの大切さを伝えたいとオープンしたのが、今回の施設です。養殖や栽培の様子を間近で見学できるといいます。

（FIVOR 中野将之 取締役）

「普段見ることができないような、このアクアポニックスをもっと広く一般化してもらって、自分たちができることを何か一つでも持ち帰ってもらえるのが何よりかなと思っています」



FIVOR KURASHIKI Lab．は毎週木曜日に公開される予定で、見学には予約が必要だということです。