米国市場データ ＮＹダウは557ドル安と続落 （5月4日）
― ダウは557ドル安と続落、イラン情勢の緊迫化や原油高を警戒する売りが優勢 ―
ＮＹダウ 48941.90 ( -557.37 )
Ｓ＆Ｐ500 7200.75 ( -29.37 )
ＮＡＳＤＡＱ 25067.80 ( -46.64 )
米10年債利回り 4.438 ( +0.069 )
ＮＹ(WTI)原油 106.42 ( +4.48 )
ＮＹ金 4533.3 ( -111.2 )
ＶＩＸ指数 18.29 ( +1.30 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59490 ( +70 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59505 ( +85 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48941.90 ( -557.37 )
Ｓ＆Ｐ500 7200.75 ( -29.37 )
ＮＡＳＤＡＱ 25067.80 ( -46.64 )
米10年債利回り 4.438 ( +0.069 )
ＮＹ(WTI)原油 106.42 ( +4.48 )
ＮＹ金 4533.3 ( -111.2 )
ＶＩＸ指数 18.29 ( +1.30 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59490 ( +70 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59505 ( +85 )
※( )は大阪取引所終値比
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