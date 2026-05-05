― ダウは557ドル安と続落、イラン情勢の緊迫化や原油高を警戒する売りが優勢 ―

ＮＹダウ 　　　48941.90 ( -557.37 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7200.75 ( -29.37 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25067.80 ( -46.64 )
米10年債利回り　　4.438 ( +0.069 )

ＮＹ(WTI)原油　　106.42 ( +4.48 )
ＮＹ金 　　　　　4533.3 ( -111.2 )
ＶＩＸ指数　　　　18.29 ( +1.30 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59490 ( +70 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59505 ( +85 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース