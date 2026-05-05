◇セ・リーグ 阪神3―7中日（2026年5月4日 バンテリンD）

野球は失敗（しっぱい）の多いスポーツです。一流（いちりゅう）とされる3割打者でも10回のうち7回は失敗。守ればエラーがつきものです。

投手のエラーは四球や死球です。19世紀、大リーグでは四球はエラーと記録されていました。

阪神投手陣は四球7、死球1と8四死球を与（あた）えました。これまでセ・リーグで一番少ない78四死球、1試合平均で2・6個でしたが、この日は乱（みだ）れました。

それに昔（むかし）から「四球は失点（しってん）（得点（とくてん））につながる」と言われています。この日も5回裏の1点以外の失点には必ず四死球がからんでいました。

四死球は投手のコントロールの問題もありますが、打者に向かっていく、戦う姿勢（しせい）の問題でもあります。打たれることをおそれていては勝負（しょうぶ）になりません。おさえるか、打たれるかという結果（けっか）ばかりを考えていてはいけません。ふだん練習してきた力を思いきりぶつけるのが試合なのです。

藤川（ふじかわ）球児（きゅうじ）監督（かんとく）も「ゲームは勝負（しょうぶ）の場」だと言います。この日、今シーズン初めての登板（とうばん）で先発（せんぱつ）した門別（もんべつ）投手は5回5失点で負け投手となりました。1回、先に3点を取ってもらっての立ち上がり、連打、四球、本塁打で4点を失い、逆転されてしまいました。

さらに二塁打を浴びたところで、 藤川監督がマウンドにやってきました。藤川監督が投手のもとに出むくのは初めてです。何を話したか答えませんでしたが、たぶん打者に向かっていく姿勢を伝えたのだと思います。次の打者から投球が変わりました。プロ4年目の門別投手はこの経験（けいけん）が勉強になります。

『野球術（やきゅうじゅつ）』という本を書いたアメリカの作家、マイケル・ルイスさんが自分の少年野球時代を書いた『コーチ』という本があります。コーチに教わったのは＜試合の勝ち方でもない。もっとだいじな事柄＞でした。＜人生に真（ま）っ正面（しょうめん）からのぞんだとき必（かなら）ずぶつかる、二つの大きな敵（てき）――不安（ふあん）と失敗（しっぱい）――にどう立ち向かうかだ＞。

コーチは言いました。「自分の弱さを直視（ちょくし）できるだけの強さをない者は、たくましい戦士（せんし）にはなれない」。もとは大リーグの名監督、ルー・ピネラのことばだそうです。

人間はだれもが弱さをもっています。自分の弱さをわかったうえで練習して、試合で相手に立ち向かっていくのです。

こどもの日にあわせ、全国の少年少女に向けて書きました。 （編集委員（へんしゅういいん））