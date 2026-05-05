「日本初の視覚障がいJリーガー」 松本光平インタビュー第3回

「日本初の視覚障がいJリーガー」として話題になったアスリートがいる。2025年にJ3・高知ユナイテッドSCでプレーした松本光平（36）だ。約6年前に右目の視力を失い、左目の視力も大幅に低下する大怪我を負った。幾度の困難を乗り越え、今もなおピッチに立つ思いを、「THE ANSWER」が全3回にわたってお届けする。第3回は「障がいを乗り越える術」。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

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眼球が「くしゃっ」と凹んだ感覚は今でも鮮明に覚えている。

2020年5月18日。ニュージーランドのハミルトン・ワンダラーズAFCに在籍していた頃、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、街もロックダウン状態となっていた最中の出来事だった。

チューブトレーニング中に壁に引っ掛けていた金具が外れ、チューブの勢いで両目を直撃。頭が真っ白になり、激痛でその場を動けなくなった。

「ぶつけた瞬間に『パラリンピックや』と思ったんですよ。『もうヤバい、どうしよう』って」

手術で眼球摘出は辛うじて回避したものの、眼球の黄斑部には3つもの小さな穴が空き、網膜剥離も患った。右目は視力を完全に失い、左目も視力検査では測れないほどまで悪化。乱視や歪みでぼんやりとしか認識できない。

だが病院に運ばれている間、冷静になって気づいた。「右目がなくても左目があったらサッカーができる」。再び大舞台のピッチに立つため、すぐさまリハビリを開始した。

しかし、目を失った影響は想像を絶するものだった。

「目が見えなくてもこんな舞台に立てる」 松本がピッチに立つ原動力とは

焦点が合わなくなったことで、少し歩くだけで気分が悪くなり、嘔吐を繰り返す日々。「サングラスしながら、コロナ禍だったのでマスクを付けて。公園をフラフラになりながら歩いて、傍から見たら完全に不審者で（笑）。何回か職務質問もされました」と笑いながらリハビリ当時を振り返る。

1か月間で普通に歩けるようになったものの、プレーできるかどうかは全く別の話。微かな視力をキープする左目のみでプレーすることで視野が狭まり、距離感も掴みづらい。特に困った点は対人プレーだったという。

「今までだったら『足をこのタイミングで出したら取れる』ところが届かなかったり。身体を入れるタイミングが今までの感覚と違ったり。見えない右側の視界から出てくる選手の対処が難しかったり。今までと同じようにはプレーできませんでした」

細かいプレーや対人プレーの感覚を養うため、2022年5月にはフットサルFリーグのデウソン神戸に入団。キャプテンとしてリーグ全試合に出場するなど、確かな自信を掴んだ。

そして2023年8月。古巣のハミルトン・ワンダラーズと再契約を結び、遂にピッチに足を踏み入れた。2025年からはJ3の高知ユナイテッドSCに移籍。5月11日の天皇杯高知県予選決勝、KUFC南国戦で途中出場を果たし、史上初の“視覚障がいがあるJリーガー”となった。今年で37歳。今でもピッチに立つ原動力とは――。

「目に障がいがある子供たちは、いろんなことを諦めざるを得ない状況にある。自分が今後もプロの舞台に立つことで『目が見えなくてもこんな舞台にも立てるんだよ』ということを見せていけたらいいなと。自分が結果を出して、子供たちに道を作ってあげられたらいいなと思っています」



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）