「日本初の視覚障がいJリーガー」 松本光平インタビュー第2回

「日本初の視覚障がいJリーガー」として話題になったアスリートがいる。2025年にJ3・高知ユナイテッドSCでプレーした松本光平（36）だ。6年前に右目の視力を失い、左目の視力も大幅に低下する大怪我を負った。幾度の困難を乗り越え、今もなおピッチに立つ思いを、「THE ANSWER」が全3回にわたってお届けする。第2回は「海外挑戦のススメ」。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

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初めてプロとしてピッチに立ったのは25歳だった2014年秋。オセアニアの強豪クラブ、オークランド・シティFC（ニュージーランド）だ。FIFAクラブワールドカップ（W杯）出場の常連としても知られる。松本の狙いもこれだった。

「『Jリーグに行くためにはJリーグよりも上のカテゴリーというか、上の大会からじゃな

いと取ってくれない』と思ったので。クラブW杯に出て、結果を出してJリーグに逆輸入で戻るっていう目標を立てて行ったのがニュージーランドですね」

公式戦に出場し、得点するなどアピールに成功。ただ、同年12月のクラブW杯本戦のメンバー表に松本の名前はなかった。有名クラブのスカウトも注目する、大きな大会に出場することでステップアップを目論んでいた中での出来事に動揺が隠せなかった。

「もっと若い選手が同じポジションにいて。チャンスを与えたいからと外されて。それがめちゃくちゃ悔しかったです。出場した選手がステップアップする姿を目の前で見せられて……。意地でもクラブW杯に出場して、結果を出してやる、と」

シーズン終了後に契約満了で退団すると、同リーグのホークスベイ・ユナイテッドを経て、2017年2月にフィジーのレワFCに加入。新天地での日々は驚きの連続だった。

初日からトラブルの連続…悟った異文化の洗礼

フィジーは南太平洋に浮かぶ島国で、300以上の島々からなる自然豊かな国。ナウソリという小さな都市を拠点に置くクラブに到着した初日、クラブに用意してもらった自宅でシャワーを浴びようとした瞬間からトラブルは起きた。

「お湯が出ない」

関係者に電話すると「え、なんでお湯でシャワー浴びるの？」と驚きの返答が。「『ああ、この国は水なんだ』って。もう受け入れてやるしかなかった」と当時を振り返る。

さらに翌日。起床すると、衝撃的な光景を目の当たりにする。それはリビングでくつろぐ見知らぬ男性の姿だった。

あまりにも堂々した様子に「チーム関係者かな」と思ったのも束の間。後にやって来た本物のチーム関係者に「こいつ誰だ？」と聞かれ、明らかな文化の違いを悟ったという。

「僕もそれが当たり前なんだと思ったので。村中探し回ってお湯が出る家を見つけて、毎日シャワーを浴びに行ったり、洗濯機がなかったので、洗濯機がある家を見つけて洗濯したり。文化を受け入れて自分も適応していく、みたいな感じでやり始めたのが、フィジーでしたね」

肝心のクラブでは、練習時間を守らないチームメートと大喧嘩する日々。大事な試合の前には、徹夜でお祈りをすることが通例で「寝不足の状態で勝てるわけがない」と注意したところ、メンバーから外されることもあった。

「環境を移すのは逃げじゃない」 現在の若者へ伝えたいメッセージ

アジア内ではサッカー強国の日本でプレーし、他のアジア諸国を自分の物差しで見てしまっていた部分も少なからずあった。だが「文化も国も育ってきた環境も違う」と再認識。自身の考えを改め、浮上するきっかけを掴んだ。

「押し付けたところで向こうは受け入れないし、関係性も築けないと身を持ってわかったので。もう受け入れてやろうって。いきなり全部は受け入れられなかったかもしれないですけど。段階を踏んで、徐々に徐々にっていう感じですかね」

現在はスポーツ界のみならずボーダレス化が進み、海外で働く、あるいは海外の仕事に関わる選択肢が広がっている。だからこそ松本は「合わないところで別に無理にやる必要はない」と、日本の未来を背負う若者へメッセージを送る。

「例えばそこでダメなことが、別の国では正しいこともあります。自分をちゃんと評価してもらえる場所に環境を移すのは逃げることじゃない。自分の居場所を変えたり、目線を変えたり。一か所にこだわってやるよりも、柔軟に場所を変えることもいいんじゃないかなと思います」

フィジーを離れた後、マランパ・リバイバース（バヌアツ）を経て、2019年11月にヤンゲン・スポール（ニューカレドニア）に入団。そこで念願のクラブW杯初出場を果たす。だが、着実にJリーグ出場に近づいていた松本をさらなる不運が襲う。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）