女優の水沢アキ(71)が4月29日に、自身のインスタグラムを更新。俳優の息子と画家の娘との3ショットを披露しすると、「美男美女すぎる」といった声があがった。



【写真】やっぱり似てる！親子3ショット

「昨年、私の古希のお祝いに、ジュリアン＆フランセスが箱根旅行をプレゼントしてくれました。20年ぶりの3人旅!!これまで、身を粉にして仕事と子育てを頑張って来たご褒美をもらいました」と湖畔で笑顔を見せていた。



水沢は4月25日に「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と報告。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願いします」とブロードウエーなどの舞台に立っきた息子のジュリアン・スィーヒ、が、このほど日本で俳優業を本格させることを報告。翌26日には「娘のフランセスは、アーティスト名"フランキー"で、壁画作家として活躍中。原宿駅前のスターバックス店内の壁画は、娘の作品です」と明かしたばかり。



水沢は人気俳優と婚約し、結婚寸前のところで相手の二股で破局。1986年にジュリアンとフランセスの父である米国人実業家と結婚し、一男一女に恵まれるも93年に離婚し、以後シングルマザーとしてやってきた。だが離婚後、所有していた不動産がバブルばはじけたことにより「6億5000万円」の借金を抱え、11年かけ返済したたという。



フランセスは「テラスハウス」に出演したこともある美女。以前、母娘で出演した出演したテレビ番組で、厳しく育てすぎたせいで、フランセスが反発。高校生のときに家出し、長く溝が埋まらなかったことなどを告白していた。



（よろず～ニュース編集部）