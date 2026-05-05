マンチェスター・シティ山下杏也加が“シティ色”にイメージチェンジした

イングランド女子1部マンチェスター・シティのGK山下杏也加（あやか）が髪色を“シティ色”にイメージチェンジした。

シティは現地時間5月3日に第21節でリバプールと対戦。山下はMF長谷川唯、FW藤野あおばとともに先発に名を連ねた。対するリバプールでもMF長野風花とDF清水梨紗が先発。日本人5人が先発でピッチに立った。

チームはリーグ制覇に向けて首位をひた走るなかで、山下は髪色をシティのチームカラーである水色に染めた姿でピッチに登場。SNSでは「シティ愛」「すごい髪色になってる」「覚悟が違う」「エデルソンじゃん」と注目を集めた。昨季までシティの男子チームで活躍したブラジル代表GKエデルソン（フェネルバフチェ）も2022-23シーズンに髪色を青色に変えて話題となった。

なお、試合はシティが1-0で勝利し、残り1試合で勝ち点を52に伸ばした。優勝を争うのは3試合消化が少ない暫定3位のアーセナルで、その差は11ポイント。最終節に勝利すれば自力で優勝を決めることができる。（FOOTBALL ZONE編集部）