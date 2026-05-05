☆西武―ソフトバンク（１４：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、ソフトバンク＝松本晴

ソフトバンクは西武との３連戦所詮を２―１０で落とし、２連敗。今季は西武戦２勝５敗と苦手としているが、そろそろ攻勢に出たいところ。５月５日は試合が開催された年は最近１０年で８勝０敗２分けと負けていないだけに相性のいい「こどもの日」に勝って流れを変えたいところだ。

コロナウイルス感染拡大の影響で試合の開催がなかった２０年を除いて最近１０年の「こどもの日」の各球団の勝敗は

球 団 １５１６１７１８１９２１２２２３２４２５

阪神 〇〇〇〇〇△〇〇〇〇

ＤｅＮＡ 〇〇〇●●〇〇●〇〇

巨人 ●〇〇〇△〇●●●●

広島 〇●●〇△●〇●●〇

中日 ●●●●〇●●〇〇●

ヤクルト ●●●●●△●〇●●

ソフトバンク〇〇〇〇〇△〇△〇〇

日本ハム 〇●〇〇〇−●〇〇●

オリックス ●〇●●●●●〇●〇

楽天 ●●●●●△〇●●〇

西武 〇●〇〇〇〇〇●●●

ロッテ ●〇●●●−●△〇●

【注】−は試合なし

阪神が９勝０敗１分け、ソフトバンクが８勝０敗２分けと、昨年の優勝チームがともに強さを見せている。

とりわけ個人で「こどもの日」に強いのが山川（ソフトバンク）だ。西武時代の１８年から６試合に出場し、２１打数９安打６打点（３本塁打）で、打率・４２９。ソフトバンク移籍後の２４年から「こどもの日」は３年連続で古巣・西武との対戦となるが、２年で８打数３安打３打点（１本塁打）の打率・３７５とアイ相性の良さが目立つ。ベルーナドーム（１９年出場時はメットライフドーム）では西武時代も含めて「こどもの日」に１３打数６安打６打点（３本塁打）の打率・４６２。今年もソフトバンクが強さを発揮するとともに山川のバットが火を噴く１日となるか。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１４：００・東京ドーム）巨人＝赤星、ヤクルト＝吉村

☆ＤｅＮＡ―広島（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝床田

☆中日―阪神（１４：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、阪神＝早川

☆楽天―日本ハム（１４：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、日本ハム＝細野

☆オリックス―ロッテ（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ジェリー、ロッテ＝ジャクソン

※対戦カード（開始時刻・球場）