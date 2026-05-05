吉本新喜劇のおしどり夫婦、吉田裕（47）前田真希（46）夫妻と、千葉公平（50）鮫島幸恵（36）夫妻が4日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」にゲスト出演。夫婦間の「結婚したら、聞いていた話と違う」問題について語り合った。

結婚8年目の吉田夫妻には、司会のなるみ（53）が「真希ちゃんには、もっといい人が現れる。この2人は別れると思う」とキツい一発。その前田は「家族にナイショで（吉田が）旧車を買ったんですよ。しかもエアコンが効かないし、エンジンかけてから走り出すまで20分もかかるクルマなんです」と不満顔。これに対し、吉田は「あとで伝えて（妻子を）喜ばせてやろうと思っただけやん」と苦しい言い訳。

さらに前田は「趣味におカネをかけ過ぎ。家族のため、と言ってキャンプ用品を次々買って、ひとりでソロキャンプに出かけている」と追及し、吉田をタジタジとさせた。

また千葉も、趣味のラジコンに夢中で、妻の鮫島はあきれ気味。「（千葉が注文した）部品が次々と家に届くんです」と嘆いた。東京でコント芸人として活動後、大阪にやってきた千葉は新喜劇では鮫島より後輩になる。「だから、もし別れることになったら、俺が東京に帰るしかないんですよ」と千葉は苦笑していた。