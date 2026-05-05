◆米大リーグ ロッキーズ―メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、５回までは無安打投球を見せていたが、６回に先頭のベンジにソロを浴び、連続イニング無失点が「１５」で止まった。６回途中でリードを許して降板し、４勝目はならなかった。５回３分の１で６１球を投げ、３安打４失点、２四球１奪三振だった。防御率は３・４１となった。

悪天候が見込まれるため、前日３日（同４日）にプレーボールが３時間早まることが発表された一戦。菅野は初回、先頭のソトを初球のツーシームで三飛に打ち取るなど、たった９球で３者凡退に抑える好発進を切った。

２回も左翼手モニアクが２本の飛球を好捕するなど３者凡退。３回は先頭に四球を与えたが、続くアルバレスを遊ゴロ併殺打に打ち取って３人で終えた。３回までの序盤を３２球、無安打、９人で抑える順調な立ち上がりとなった。

２巡目の対戦となった４回も先頭のソトを中飛に打ち取るなど３者凡退。５回は７球で３者凡退に抑え、５回終了時点で４８球、無安打無失点で許した走者は１人のみの圧巻投球を見せた。

だが、一気に崩れたのは両軍無得点の６回だ。先頭のベンジに右中間へ３号ソロを浴びて初安打となる先取点を献上。続くアルバレスには左翼フェンス直撃の二塁打を許すと、トーレンスにも右翼線への適時二塁打を浴びてされに１点を失った。さらにソトに四球を与えるなど１死二、三塁となったところで降板。救援登板したヒルがビエントスに中前へ２点適時打を浴びたため、菅野の失点は「４」となった。

菅野は試合開始前の時点で６試合に登板して３勝１敗、防御率２・８４。前回登板の４月２９日（同３０日）の敵地・レッズ戦では、６回途中４安打無失点の好投で３勝目を挙げ、４月２２日（同２３日）の本拠地・パドレス戦から１０イニング連続無失点でこの日の登板を迎えた。６回の失点で、連続イニング無失点も「１５」で止まった。