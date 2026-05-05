”構って“が独特すぎるポメラニアン…長い時は５分くらい、貫禄たっぷりのガン見に「これは横綱」
独特のポーズで真剣にガン見してくるポメラニアンの動画がInstagramに投稿され、75.3万回再生、4.2万いいねを記録した。「今にもお相撲取りそう」「おひかえなすってって言ってますね」と笑いの声が相次いだのは、9歳の美容室の看板犬マメすけくん。迫力満点のガン見が生まれた経緯を飼い主さんに聞いた。
【別カット】「おひかえなすって」って言ってる...甘えん坊なのにメンチ顔が決まりすぎているマメすけくん
――独特のポーズでガン見してくるようになったきっかけや、初めて見た時の感想を教えてください。
「ある日突然で...二度見してずっとそのままの姿勢でガン見してたので、ついカメラを向けました」
――どんな気分の時にこの行動が見られますか？
「お腹が空いた時や構ってほしい時なのかなと思っています」
――「どすこいポーズ」はどのくらい続きますか？
「長い時で5分くらい続きます。カメラを向けたり私もガン見しはじめると、リラックスするかのように伏せてくつろぎます」
「強そう」「迫力満点」「気合い十分」など、その存在感を称えるコメントが多数寄せられた。
――ほかにもクセの強い行動はありますか？
「テンション高い時は急にウサギのようにピョンピョン跳び跳ねだします。それがとても可愛いです」
――「メンチを切っている」と話題ですが、実際の性格はいかがですか？
「メンチ切った顔とは真逆で、とても甘えん坊でほとんど吠えることもなくおとなしい子です」
マメすけくんの日常はInstagramやYouTubeで公開中だ。
【別カット】「おひかえなすって」って言ってる...甘えん坊なのにメンチ顔が決まりすぎているマメすけくん
――独特のポーズでガン見してくるようになったきっかけや、初めて見た時の感想を教えてください。
――どんな気分の時にこの行動が見られますか？
「お腹が空いた時や構ってほしい時なのかなと思っています」
――「どすこいポーズ」はどのくらい続きますか？
「長い時で5分くらい続きます。カメラを向けたり私もガン見しはじめると、リラックスするかのように伏せてくつろぎます」
「強そう」「迫力満点」「気合い十分」など、その存在感を称えるコメントが多数寄せられた。
――ほかにもクセの強い行動はありますか？
「テンション高い時は急にウサギのようにピョンピョン跳び跳ねだします。それがとても可愛いです」
――「メンチを切っている」と話題ですが、実際の性格はいかがですか？
「メンチ切った顔とは真逆で、とても甘えん坊でほとんど吠えることもなくおとなしい子です」
マメすけくんの日常はInstagramやYouTubeで公開中だ。