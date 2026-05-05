『トイ・ストーリー5』のプライズが登場！ ウッディとバズの「超超BIGぬいぐるみ」など展開
ディズニー＆ピクサーの最新作『トイ・ストーリー5』のプライズ商品が、5月下旬から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。
【写真】存在感がすごい！ 全長約63cmのバズぬいぐるみも
■新キャラクター“リリーパッド”も登場
今回、映画『トイ・ストーリー5』の公開に先駆け登場するのは、ぬいぐるみやフィギュアといった作品の世界観が楽しめるプライズアイテム。
ラインナップには、全長約63cmの「超超BIGぬいぐるみ」をはじめ、キャラクター同士の関係性やそれぞれの個性を表現した「ペアぬいぐるみ」や「ペアマスコット」、表情にこだわった「てれかくし超BIGぬいぐるみ」などがそろう。
また、身につけて楽しめるウッディとバズの「ぬいぐるみリュック」や、思わず座りたくなるエイリアンの「ぎゅっとぬいぐるみチェア」、「保冷保温バッグ」など、存在感と実用性を兼ね備えたフリューオリジナルの雑貨も展開される。
さらに、カップ麺のフタを押さえたり、ちょっとした場所に飾って楽しめる「ぬーどるストッパーフィギュア」にウッディとバズが仲間入り。加えて、7月以降にも『トイ・ストーリー』シリーズの新アイテムが登場予定だ。
【写真】存在感がすごい！ 全長約63cmのバズぬいぐるみも
■新キャラクター“リリーパッド”も登場
今回、映画『トイ・ストーリー5』の公開に先駆け登場するのは、ぬいぐるみやフィギュアといった作品の世界観が楽しめるプライズアイテム。
ラインナップには、全長約63cmの「超超BIGぬいぐるみ」をはじめ、キャラクター同士の関係性やそれぞれの個性を表現した「ペアぬいぐるみ」や「ペアマスコット」、表情にこだわった「てれかくし超BIGぬいぐるみ」などがそろう。
さらに、カップ麺のフタを押さえたり、ちょっとした場所に飾って楽しめる「ぬーどるストッパーフィギュア」にウッディとバズが仲間入り。加えて、7月以降にも『トイ・ストーリー』シリーズの新アイテムが登場予定だ。