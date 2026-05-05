◆米大リーグ ロッキーズ―メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、５回終了時点で４８球のみで無安打無失点に抑える圧巻の投球を見せ、１５イニング連続無失点となった。

悪天候が見込まれるため、前日３日（同４日）にプレーボールが３時間早まることが発表された一戦。菅野は初回、先頭のソトを初球のツーシームで三飛に打ち取るなど、たった９球で３者凡退に抑える好発進を切った。

２回も左翼手モニアクが２本の飛球を好捕するなど３者凡退。３回は先頭に四球を与えたが、続くアルバレスを遊ゴロ併殺打に打ち取って３人で終えた。３回までの序盤を３２球、無安打、９人で抑える順調な立ち上がりとなった。

２巡目の対戦となった４回も先頭のソトを中飛に打ち取るなど３者凡退。５回は７球で３者凡退に抑え、５回終了時点で４８球、無安打無失点で許した走者は１人のみの圧巻投球を見せている。

菅野は試合開始前の時点で６試合に登板して３勝１敗、防御率２・８４。前回登板の４月２９日（同３０日）の敵地・レッズ戦では、６回途中４安打無失点の好投で３勝目を挙げ、４月２２日（同２３日）の本拠地・パドレス戦から１０イニング連続無失点でこの日の登板を迎えた。

この日は標高１６００メートルの高地に位置し、打球が飛びやすいとされる本拠地で今季４度目の登板。同球場でのノーヒットノーランは、１９９６年に野茂英雄（ドジャース）が達成した１例しかない。菅野は巨人時代の１８年にＣＳのヤクルト戦（神宮）で１度無安打無失点試合を達成した。