貴重な“幼少期写真”YOASOBI、藤井風、アイナ・ジエンド、中島健人ら6組【Spotifyで「こどもの日」1日限定公開】
Spotifyが、5月5日の「こどもの日」にあわせた特別企画を実施し、人気アーティストやクリエイターの幼少期の写真を使用したプレイリストカバーを1日限定で公開する。普段は見られない貴重なカットが並ぶ企画として注目を集めている。
【写真】顔より大きなスイカを抱えた幼少期の藤井風
今回参加するのは、YOASOBI、アイナ・ジ・エンド、中島健人、藤井風のほか、kemio、Littyの計6組。それぞれの幼少期の写真がSpotifyの人気公式プレイリストのカバーとして展開される。
また、Spotify注目のポッドキャスターを紹介するプレイリスト「Inspiring Voice」のカバーには、人気ポッドキャスト番組「kemioの言わせて言うだけEverything」でパーソナリティを務めるkemioの幼少期の写真が 使用されている。
アーティストたちの現在の姿とは異なる無邪気な表情や面影を感じられる今回の試みは、リスナーに新たな親近感を与える内容となっている。音楽や音声コンテンツとともに、特別なビジュアルが楽しめる1日限定の企画として展開される。
【写真】顔より大きなスイカを抱えた幼少期の藤井風
今回参加するのは、YOASOBI、アイナ・ジ・エンド、中島健人、藤井風のほか、kemio、Littyの計6組。それぞれの幼少期の写真がSpotifyの人気公式プレイリストのカバーとして展開される。
アーティストたちの現在の姿とは異なる無邪気な表情や面影を感じられる今回の試みは、リスナーに新たな親近感を与える内容となっている。音楽や音声コンテンツとともに、特別なビジュアルが楽しめる1日限定の企画として展開される。