イランは4日（現地時間）、パキスタンを通じて伝達された米国側の終戦案を検討中だとし、米国の要求が過度だと批判した。

イラン国営IRNA通信によると、エスマイル・バガイ外務省報道官はこの日の記者会見で、「イランが提案した終戦案について米国側の回答を受けて検討している」とし、「米国側の要求はあまりにも過度で非合理的であり、検討は容易ではない」と述べた。

バガイ報道官は、イラン核プログラム交渉に関する一部メディアの報道について「大半が推測だ」と一蹴し、「現時点では完全な終戦以外、いかなる内容も議論していない」と述べた。

イランは、米国が提示した9項目の終戦案に対し、14項目で構成された修正案を再提案している。修正案には「30日以内の終戦」という条件とともに、イラン周辺地域からの米軍撤収、海上封鎖の解除、イランの凍結資産の解除、賠償金の支払いなどが盛り込まれているとされる。

バガイ報道官は、米国がこの日からホルムズ海峡内の船舶を救出するため「解放プロジェクト」を開始したことについて、「イラン当局は米国の措置に対応し万全の準備を整えている」とし、「軍が本日発表した声明および立場と同様だ」と明らかにした。

これに先立ち、イラン軍は「解放プロジェクト」について、「いかなる外国軍であっても、特に侵略的な米軍がホルムズ海峡への接近や進入を試みた場合、攻撃を受ける」と警告した。