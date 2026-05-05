久保建英は途中出場…セビージャの残留への気迫に屈したソシエダは3戦未勝利に

ホームチームが先制🔥



スコアレスの後半開始早々

均衡を破ったのはセビージャ👏



アレクシス・サンチェスの

強烈なシュートは

GKの手を弾きネットを揺らす💥



🏆 ラ・リーガ第34節

⚔️ セビージャ v レアル・ソシエダ

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