▽インターナショナル・プリンセス選手権30分1本

＜王者＞○鈴芽（12分55秒 片エビ固め）風城ハル●＜挑戦者＞

※リング・ア・ベル。第17代王者が2度目の防衛に成功。

東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで「YES！ WONDERLAND ’26」を開催し、インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽が風城ハルを下して2度目の防衛に成功。6日の茨城・つくば国際会議場多目的ホール大会に“王者”として凱旋を果たすことになった。

この3月で高校を卒業したばかりの風城はこれがシングル王座初挑戦。序盤レスリングの攻防から、風城が腕にマトを絞り、ストレート・アームバーで執ように絞め上げた。鈴芽はエプロンから断崖式フェースクラッシャー狙いも、回避した風城は場外ダイブ。風城が反転式ドロップキックにいこうとすると、鈴芽は同時にロープの反動を利してフェースクラッシャー。鈴芽のミカヅキ流星群を切り返した風城は、ジャパニーズ・レッグロール・クラッチホールドもカウントは2。鈴芽が低空リング・ア・ベルを見舞うと、風城はフィッシャーマンズ・スープレックス・ホールドも2カウント。さらに風城はストレート・アームバー、十六夜（変型腕4の字固め）もエスケープ。鈴芽はフェースクラッシャー4連発。そしてトップロープを走ってフェースクラッシャー、リング・ア・ベルでトドメを刺した。

鈴芽は「ハルとはきっと少し同じ時期の東京女子に出会って、お互い別の場所で憧れて、こうやってタイトルマッチをするまでになって、すごくうれしいなと思っています。あの時の東京女子に憧れて、今出会って戦って、これから先の未来も全部大事な今だと思っているので、これからも東京女子の今を作り続けよう。またやろう！」と話した。そして「（6日は）初めてのつくば大会ということで。東京女子のみんなとファンのみんなと、そして初めて来てくれる方々にチャンピオンとして会えるのがすごくうれしいです」と笑みを見せた。

▼風城「挑戦だけど、今の自分を確かめるための試合を今日したんですけど。今までで一番楽しく、自分をすべて出し切れたかなって思うので。風城はまだまだ強くなれますよ。自信がつきました。風城はもっともっと大きくなりますし、鈴芽さんが持つベルトにまた挑戦しに行くので、その時には絶対に獲ってやろうと思います」

▽インターナショナル・プリンセス選手権試合 30分1本勝負

＜王者＞○鈴芽 vs 風城ハル●＜挑戦者＞

12分55秒 片エビ固め

※リング・ア・ベル。第17代王者が2度目の防衛に成功。