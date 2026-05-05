「血圧で一喜一憂してはダメ」…降圧剤を処方された人に医師が伝えたい「ほんとうのこと」

【前編を読む】現場の医師206人に聞いた「血圧140/90ライン」は適切なのか…5人に1人が「驚きの回答」に

高血圧の患者に処方される薬

今回の『週刊現代』本誌の大規模アンケートでは、降圧剤について調査した。現場の医師がもっともよく処方しているのはノルバスク（カルシウム拮抗薬）、アジルバ（ARB）などだ。結果については図表も参照いただきたいが、ノルバスクが一番多く処方されているのには、実は理由がある。慶應義塾大学名誉教授の河邊博史氏が解説する。

「ノルバスクは比較的薬価が安く、それでいて降圧効果が安定して持続時間も長い。通常、1日1回服用のクスリは、24時間くらいで効き目が落ちてしまいがちですが、ノルバスクは36時間くらい効果が続くので、よく処方されます」

血圧の数値はあくまでも指標

「上の血圧120を目指すべし」という医療界の目標の厳しさに、げんなりしてしまう人も多いだろう。しかし当の医師にも、血圧の数字ばかりを気にしすぎるのはかえって不健康だと考える人は多い。日本大学医学部総合診療学分野診療准教授の池田迅氏はこう語る。

「血圧が140を超えたからと言って、すぐにクスリが必要とは限りませんし、1回の測定値だけで一喜一憂する必要もない。自己判断は禁物ですが、元気で長生きすることが、なにより大切ですので、血圧はあくまでも自分の体調と向き合うための一つの指標とするのがいいでしょう」

「週刊現代」2026年5月11日号より

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