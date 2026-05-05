豊臣秀吉の人物像「派手好き」「人たらし」は本当？…大阪人に愛されてきた「秀吉像」の変遷をたどる

大阪のシンボル・大阪城を築いた豊臣秀吉。百姓の出自ながら天下統一を果たし、大阪のまちの礎を形づくったこの英傑を、大阪人は親しみを込めて「太閤さん」と呼び愛してきた。

「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」の句に象徴される知略家な一面を持つ武将、派手好きでコテコテな"大阪人気質”の元祖--。そんなイメージで語られがちな秀吉だが、その人物像は、実は時代とともに少しずつ姿を変えてきた。

大阪というまちの歴史とともに揺れ動いてきた「秀吉像」とは一体何なのか。その変遷を紐解く一冊『大阪人はなぜ太閤さんが好きなのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

上沼恵美子の「鉄板のホラ」

関西ローカルのタレントだった上沼恵美子を全国区に押し上げたのが、NHKの『バラエティー生活笑百科』だった。

結婚を機に一時芸能界を引退していた上沼は復帰にあたり、仕事の場は「西は姫路、東は琵琶湖まで」と夫と約束していたが、この番組でホラ吹きキャラのレギュラー相談員として人気を高めると、1994年と95年の紅白歌合戦で紅組の司会に抜擢される。なにせ大阪にとどまることを「革靴の上から水虫を掻いているようなもどかしさがある」と言っていた上沼である。念願の東京進出を果たした。

その上沼の鉄板のホラが「実家が大阪城」である。他にも「通天閣はうちの物干し台」や「琵琶湖は次男に生前贈与した」等々、金持ち自慢のホラは尽きないが、やはり上沼といえば大阪城ネタ。自分でも最初に書いたホラの台本が大阪城だったと言っている。そういえば、豊臣秀吉のネクタイを持っているというものもあった。

28年間出演した『生活笑百科』の降板を言い渡されたのも、大阪城を見渡すことができるNHK大阪放送局の控室だ。ビックリして大阪城が4つに見えたという。

いまも大阪に生きる豊臣秀吉

上沼を引きあいに出すまでもなく、大阪の人間にとって市内中心部にそびえ立つ大阪城は、巨大なもの、あるいは成功した者が手にするものの代名詞である。毎日のようにNHKのお天気カメラから流れる大阪城の映像がその感覚を増幅する。

そしてその豪壮な城を築いた豊臣秀吉は、百姓の身から権力の頂点に登り詰めた英雄であり、大阪のまちをつくった恩人であり、派手好きなコテコテの大阪人の元祖のような存在だと認識されてきた。

「太閤さん」

大阪人はそう呼んで秀吉を愛してきた。1982年に朝日新聞社や朝日放送などの企画で大阪築城400年まつりにあわせて民謡界の大御所・鎌田英一がリリースした「太閤音頭」は、まさにそうした秀吉像そのままの歌詞である。

浪花繁昌を 築いてくれた

花も栄える 大阪城

やる気まけん気 太閤さんは

今も生きてる いきいきと

いつかあなたも 太閤さん

そしてわたしも 太閤さん

そう、秀吉はいまも大阪に生きているのだ。立身出世や商売繁盛などのイメージと結びついて。でも当たり前とされてきたその秀吉像が歴史上、幾度も塗り替えられてきたとしたら？

「大阪」と「大坂」の違い

ちょうど大阪城の天守閣が秀吉時代の黒漆塗りのものと江戸幕府によって再建された白漆喰のもの、さらには昭和になって再建された鉄骨鉄筋コンクリートのものと、姿を変えてきたように、人々が認識する秀吉は大阪というまちの歩みとともに変わってきた。

本書では時代を追ってその変化を明らかにしていきたい。

恐らくこれまでイメージされてきた秀吉像とは違うものも登場することだろう。でもいかようにも塗り替えることができるのが秀吉の魅力であり、その融通無碍さこそこのまちの真骨頂なのだと思う。

なお、「大阪」の漢字表記について説明しておきたい。本書では原則として明治維新を区切りにそれ以前は「大坂」、それ以後は「大阪」と表記することにした。

もともと「大坂」は上町台地の北端あたりを指す地名として使われていたが、坂の字を分解すると、「土に反る」となり、死を連想させることから江戸時代後期には「大阪」と書くようになったという（諸説あり）。さらに維新後は坂の字が「士が反する」、つまり士族の反乱を連想させることを明治政府が嫌って「大阪」と表記することが定着したと言われる。実際には「大坂」と「大阪」が併用されていた時期もあるようだが、便宜上、明治維新を区切りとすることにした。

さらに、本文中に引用する史料については句読点やルビを追記し、仮名づかいや漢字の一部を現代のものに変更するなど読みやすく改めた。

【後編を読む】豊臣秀吉がわずか“1ヶ月半”で築いた「大坂の城下町」が現在の大阪人の生活に影響し続けるワケ

【つづきを読む】豊臣秀吉がわずか”1ヶ月半”で築いた「大坂の城下町」が現在の大阪人の生活に影響し続けるワケ