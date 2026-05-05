豊臣秀吉がわずか”1ヶ月半”で築いた「大坂の城下町」が現在の大阪人の生活に影響し続けるワケ

大阪のシンボル・大阪城を築いた豊臣秀吉。百姓の出自ながら天下統一を果たし、大阪のまちの礎を形づくったこの英傑を、大阪人は親しみを込めて「太閤さん」と呼び愛してきた。

「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」の句に象徴される知略家な一面を持つ武将、派手好きでコテコテな"大阪人気質”の元祖--。そんなイメージで語られがちな秀吉だが、その人物像は、実は時代とともに少しずつ姿を変えてきた。

大阪というまちの歴史とともに揺れ動いてきた「秀吉像」とは一体何なのか。その変遷を紐解く一冊『大阪人はなぜ太閤さんが好きなのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】豊臣秀吉の人物像「派手好き」「人たらし」は本当？…大阪人に愛されてきた「秀吉像」の変遷をたどる

ルイス・フロイスが見た大坂城

豊臣秀吉が大坂を本拠地と定めたのは、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を破った後である。

本能寺の変で織田信長が倒れた後の後継レースに競り勝ち天下人への道をつかんだ秀吉は、大坂の上町台地の北端にあった石山本願寺の跡地に大規模な城を築き始めた。

天正11年（1583年）9月に始まった築城工事は本丸から二の丸と続き、秀吉の没年にあたる慶長3年（1598年）になっても三の丸や惣構えの工事が行われていた。

空前絶後の規模となった巨大な城について記録しているのが、宣教師ルイス・フロイスによる『日本史』だ。優れた観察眼による詳細かつ正確な記述で史料的価値は高い。

〈（羽柴）筑前殿は、まず最初にそこにきわめて宏壮な一城を築いた。その城郭は、厳密に言えば5つの天守から成っていた。すなわちそのおのおのは互いに区別され、離れており、内部に多くの屋敷を有するはなはだ高く豪壮な諸城である。それらのうちもっとも主要な城（本丸）に秀吉が住んでおり、その女たちも同所にいた。8層から成り、最上層にはそれを外から取り囲む廻廊がある。また濠、城壁、堡塁、それらの入口、門、鉄を張った窓門があり、それらの門は高々と聳えていた〉

大坂城の周辺では城下町の整備も進められた。城を囲むように武家屋敷が配置され、上町台地の西側の低湿地だった船場や島之内で町割りが行われ町人の居住地が整えられていった。『日本史』にはこうある。

〈彼（秀吉）は新しい大坂の市を一ヵ年半以内の短い期間内に造営せしめ、その間、市は一里半の長さにまで拡大して行った。同所には食料品、商品、建築資材、その他住民の必需品が集合するように綿密な配慮がなされたために、市にはあらゆる物品が豊富に揃えられていた。大坂の市がわずかニ里離れたところに、海辺に位置し、日本の主要な市場である堺を有していることと、都に通ずる街道筋にあることは同市の発展に少なからず貢献した。そこに造営された宮殿、城、居室、堀濠、庭園などは、万人が証言するとおり、（織田）信長が安土で実現したあらゆる構築、およびその雄大さをも凌いだのである〉

大阪人が今でも使う「太閤下水」

その秀吉の時代の町割りを偲ばせるものが現代の大阪に残っている。大阪メトロの谷町4丁目駅から徒歩で5分ほどの南大江小学校の脇を走る「太閤下水」である。江戸時代後期に石積みされた下水溝を明治時代にさらに改良を施したものだが、もとは秀吉が船場の町割りをした際に整えられた下水網の一部だとされる。

現存する太閤下水は総延長が7キロあり、いまも現役だ。暗渠となっているため、ふだんは目にすることはできないが、南大江小学校の西側にはガラス越しに見学ができる施設が設けられている。

秀吉は大坂城やその周辺に暮らす武家たちの大規模な消費を支えるために堺や平野、さらには伏見など畿内各地から商工業者を移して住まわせた。その人口は、江戸時代初期の1609年にこの地を訪れたスペイン人のドン・ロドリゴによると、すでに20万人に達していたという。

しかし、大坂のまちはそれから数年もしないうちに戦乱に見舞われることになる。

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