◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。

この日も「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた大谷。４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦で３安打を放ち、その後は打者として出場した４試合連続で安打がなく、１９打席連続無安打が続いている。スタメン出場した試合で４戦連続安打が出ないのはメジャー移籍後自己ワーストタイで、１９打席連続無安打もドジャース移籍後ワーストに並んでいる。

ロバーツ監督は「正直、いい意味で驚いた。昨日アーロン（ベイツ打撃コーチ）と話して、グラウンドに出たいと言っていたよう。それは良いことだと思う。もちろんケージでのルーチンもあるが、ボールがよく見えていないし、スイングも良くなかった。だから打者はボールの軌道を見るために外で打つことがある。そして彼の場合、それは大体うまくいく。今夜どうなるかだね。私は現場では見てないが、コーチたちは『かなり良かった』と言っていた」と大谷の姿勢をたたえていた。