土曜の朝に放送されている『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）を3年前に卒業したタレントの向井亜紀さん（61）。この3月に自身のブログで日本女子大学を卒業したことを報告。なんと首席での卒業で、日本女子大学創設者の名を冠した"成瀬仁蔵賞"を受賞したという。振り袖に袴を合わせた向井さんの晴れ姿がネットで話題になったが、なにゆえの挑戦だったのか。大学では何を学び、これから何をしようとしているのか。向井さんを直撃した。

【写真】振り袖に袴を合わせた晴れ姿の向井さん。夫・高田さんとの仲睦まじい2ショットや、若かりし頃の向井さんなど

＊ ＊ ＊

この春、日本女子大学家政学部通信課程児童学科を卒業することができました。日本女子大学は私がデビュー当時に通っていた大学。在学中の18歳のとき、ラジオ番組「ミスDJリクエストパレード」（文化放送）のオーディションで"現役女子大生DJ"に選ばれ、この世界に入ったんです。

その後、仕事で学校に通えなくなってしまい、大学は中退してしまったので、"大学卒業"はずっと心のどこかに引っかかっていました。還暦を前に、そんな人生のやり残しを回収してみたいと思い始めていたので、そのうちのひとつ、"大学卒業"を回収することができ、今、嬉しい気持ちでいっぱいです。

18歳で日本女子大学に入学したときは、家政学部家政理学科2部で生物農芸学を専攻していました。現役当時に取得した33単位が認定され、今回は2年生からの再入学。仕事や家事をしながらなので通信課程に入り、そのなかから児童学科を選びました。

夫の高田（延彦）が運営している「高田道場」が2006年に始めた無料体育イベント「DKC（ダイヤモンド・キッズ・カレッジ）」を、私もMCとして手伝い続けてきましたので、助けを必要としている親子に向け、より具体的な声がけのできる自分になりたかったからでもあります。

「DKC」参加の対象年齢は5歳から小学6年生まで。これまで全国各地で年6〜7回程度、計130回、のべ2万5000人の参加者を集めて開催してきました。ソーシャルディスタンスが求められるようになったコロナ禍以降は、1回50組程度の親子ペアに参加してもらうメニューを組んでいます。この20年の間に、全体の数パーセントではあるものの、発達に特性があり生きづらそうなお子さんが増えていることを肌で感じていました。

その子自身もしんどいし、親御さんも疲弊しきっている。でも、3時間ほどのイベントを通して、私たちはどこまで踏み込んでいいのか、いつも手探り状態で。実はイベント最中も「何ができそう？」「ママと話す？」などと、スタッフ間で必死に連携を取っているんです。

キャンパスライフで得たもの

大学では本当にいい勉強ができた3年間でした。クラスメートの属性はさまざまで、年齢は20代から私より年上の方まで。幼稚園の先生や経営者、介護施設の職員、病院内学級の先生、弁護士、ハープ奏者、書道の先生……各々がこの学びから自分にできることを見つけ出したい、というクリアな目的意識をもつ人ばかり。

そんなみなさんと一緒に、発達心理学や小児保健学、教育方法論、社会福祉、子どもと人権、カウンセリング、造形・絵本・表現アートセラピーに至るまで、さまざまな角度から"児童学"を掘り進めることができました。わからないことや疑問があると「これって現場はどうなの？」「それについて意見ある？」などとクラスメートと膝を突き合わせているうちに、気づけば勉強に夢中になっていました。

通信制なので、送られてきた教科書で自習してレポートを書いて筆記試験に進んだり、オンライン授業を受けたりするのですが、土日や連休、夏休みなどの長期休暇は東京・目白の校舎でスクーリング（通学）もありました。クラスメートには「あ、タレントの向井亜紀だ！」と驚かれましたが、それは最初だけ。70、80人いたクラスメートとすぐに仲良くなれて、ノーメイクでオンライン授業を受けて笑い合ったり、スクーリングの授業のあとに学食でおしゃべりしたり、女子校育ちの私としては、懐かしくも大好きな部室のノリ（笑）。この年齢になって、また友だちとワイワイやれたことは本当に尊かったです！

年齢が上がってからの学び直しは、記憶力や集中力、視力が落ちて大変だったりもしますが、良い点もありました。たとえば、10代の頃はあれもこれも身につけ、自分のアベレージを上げるために、と1人でがんばっていましたが、今は「この分野は彼女が得意だから、彼女に任せよう」「この分野ならいくらでも私に任せて！」などと、それぞれの得意分野を協力してチームでやればいいんじゃないか、と考えられるようになったんです。

もしかしたら、情報番組にいち出演者として長年関わってきた経験のおかげかもしれません。自分1人の力より、共演者やスタッフみんなで力を合わせたほうが魅力的な番組をお届けできますから。

卒業後もクラスメートやお世話になった先生方の力を借りながら、学んだことを社会に還元していきたいと思っています。大学院で学ぶのも魅力ですが、『旅サラダ』で培ったロケハン根性があるからか、私は1人ででも現場へ飛び出して行きたくなるタイプ。だから、まずは実際に困っている人のところへ連絡し、出かけていき、面と向かって学んだことを役立ててみたいんです。

具体的には、「DKC」参加者への対応方法や、少しずつ続けている児童養護施設、病院内施設、子ども食堂への訪問に活かしたり、この先は、廉価で飲食を提供できる「コミュニケーションカフェ」を作る夢もあります。助けの必要な人も必要のない人も気軽に集まれて、おしゃべりしながら一緒に過ごせる、そんな場所があったらいいな、と。もしかしたら、「助けを求めている人と手を差し伸べられる人とのマッチングを実現させたい」という願いは、私の人生の宿題かもしれません。私は代理母出産の際に、本当に多くの人に助けていただきました。今、そのお返しをする番が回ってきているように思います。

卒業した『旅サラダ』への思い

タレント業も続けていきますよ。『旅サラダ』卒業後すぐから『とびっきり！しずおか』（静岡朝日テレビ）という生放送のワイド番組に、準レギュラーで出演しています。この春からはラジオ番組『慶子と亜紀のわ〜いワイン』（文化放送・毎週月曜日17:30〜）がスタートしました。講演でお話させていただくこともあります。私のこれまでの経験に加え、大学で新しく学んだことも併せて発信していけたら、と考えています。

『旅サラダ』は30年も出演していましたから、卒業が決まったときは「私はこれからどうなっちゃうんだろう」と不安にもなりました。でも、番組卒業と大学再入学の時期がたまたま重なり、思い悩む暇もなく女子大生になって（笑）、学ぶことにすっかりハマった結果、『旅サラダ』にはつい3年前まで出ていたのに、今は懐かしいと感じるほどなんです。

当時の共演者、三船美佳ちゃんとたまにラインで「キャー元気!?」とやりとりしたり。神田正輝さんや勝俣州和さんには年賀状をお出ししたりして。神田さん、お幸せそうでよかったなぁなんて、ほのぼのしてます。

振り返れば、『旅サラダ』に週1で出演しながら、結婚し、子宮頸がんなどの闘病を繰り返し、代理母出産に挑戦して、子育てして、両親を見送って、コロナがあって、……本当にたくさんのことを経験してきました。

生放送ですから、毎週末大阪へ行って、画面には元気な姿で出なくちゃ、と歯を食いしばってがんばって、いつもスケジュールに追われていたな、と思います。でも、『旅サラダ』があったからこそ、しっかり生き延びてこられたんだ、とも思うんです。放送スケジュールに合わせて手術をし、周りの皆さんに助けてもらいながら体調管理をして、ちゃんと笑って『旅サラダ』に出る。この生活リズムがなかったら、私は今ここにはいないと思います。

『旅サラダ』卒業後は、自分で自分の勉強計画を立て、今度は自ら時間を追いかけるようになりました。子どもたちに「お母さん、いつ寝てるの？」といわれるくらい（笑）。つい無理をしてしまったのか、蜂窩織炎（ほうかしきえん）を発症し、入院2回、開腹手術1回、その後はリハビリも必要で、単位はちょっと落としました。

が、卒業の際、尊敬する教授から「首席卒業おめでとう」と、お声をかけていただけたので、すべてが報われた気がしています。振り返れば、これまで入院は30回、手術は19回経験している私です。執刀医から「あなたは身も心も手術に向いている」と言われたこともあるくらいですので、これからもチャレンジャーとして歩いていきたいと思います。

＊ ＊ ＊

続編では23年前にワイドショーで連日騒がれた代理母出産騒動、「子どもに悪意を向けられたら……」と追い詰められた当時、22歳となった双子の息子たちの現在、意外な進路などについて明かしている。

取材・文／中野裕子（ジャーナリスト） 写真／山口比佐夫