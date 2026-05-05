海外富裕層が“日本らしい体験”を求めて「古民家」に熱狂…日本不動産が秘める〈かつてない可能性〉【不動産コンサルタントが解説】

SNSの普及や円安を背景に、訪日外国人が日本の「体験価値」に熱狂しています。その波は不動産市場にも波及し、海外富裕層による日本の不動産購入や、日本の伝統に触れられる「古民家民泊」への需要が急増しています。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・編集し、海外富裕層が日本の不動産に資金を投じる理由と、古民家再生が示す「ジャパン・ラグジュアリー」の現在地を解説します。

「日本らしい体験」が外国人に評価される時代

昨今ではSNSの急速な発達により、日本の体験価値が一気に広がっています。たとえばある都内の小さな焼き鳥屋さんは、元々味は非常によかったのですが、ある外国人がTikTokに投稿したことをきっかけにバズり、2024年後半あたりからずっと満席で、入れない状況が続いています。

同じように人気が集まっているのは、古民家です。少し不便な場所にある古民家にも、外国人が泊まりに来ているのです。日本らしい古民家や家を体験し、その周辺も含めてアテンドできる産業がその地域の方々によってつくられていけば、とても良い循環が生まれます。

ようやく日本らしさに注目が集まり、さらに円安という状況もあって、外国人にとっては非常に割安です。その結果、インバウンド市場と日本市場における「モノの価値」に、いま大きな関心が集まっています。

海外富裕層が「日本の不動産」に資金を投じる理由

海外富裕層による日本の不動産購入が増加しているのは、割安であることに加え、日本のモノづくりの確かさが評価されているからです。

ほかの国で建てられた建造物では壊れやすさや耐震性への不安を感じるケースもありますが、日本の不動産は建築基準が厳しく、安全性が高いという点で信頼されているのです。

また、日経平均株価が高くなっているとはいえ、世界中にあるお金の中で日本に流れているのは、まだ全体の16分の1程度にすぎません。

つまり、今後も資金が集まってくる余地が大きいということです。

求められるのは「魅せる力」…ジャパン・ラグジュアリーの価値を高めるビジネスの本質

これから重要になるのは、日本のモノの良さを海外の人々に伝える説明力とインバウンドへの対応力、そして魅せる力です。

六本木でフラワーショップを経営していた頃、花にスワロフスキーをあしらったり、メッセージをプリントしたりと、さまざまな工夫を重ねてきました。その経験から強く感じたのは、ビジネスの本質は「いかに価値を高めながら、ほしいと思わせるか」という点にあるということです。

モノをどのように組み合わせ、どのように見せるか。同じものでも、工夫によって価値の伝わり方は大きく変わります。これからはそのような価値を伝える力を、より大きなスケールで形にしていきたいと考えています。

ジャパン・ラグジュアリーの価値が世界から注目され、訪日外国人6,000万人という市場が現実味を帯びてきたいま、日本の不動産はとりわけ大きな可能性を秘めた分野だと言えるでしょう。

海外富裕層が「古民家民泊」に求めるモノ

古民家の再生は、結果的に民泊につながります。空き家は都内ではやや減少傾向にありますが、数年前までは、将来的に空き家の総面積が北海道を超えるとまで言われていました。所有者の問題などはさておき、空き家を再生・活性化する手段として、民泊の活用はひとつの突破口になり得ます。

実際、京都をはじめとした地域では、古民家をリノベーションし、海外の方々が「日本の伝統的な生活を体験したい」「日本人はどのような家に住んでいるのかを知りたい」といった体験ニーズで宿泊しています。寺院体験が人気を集めているのと同様に、古民家にあえて泊まりたいという需要が高まっているのです。

古民家再生型の民泊は、「ジャパン・ラグジュアリー」と深く関わる分野だと言えるでしょう。日本の良さが、世界から見て「価値がある」とようやく評価され始めた時代に入ってきているのだと感じます。

柳澤 寿志子

不動産コンサルタント