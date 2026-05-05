「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）

イニング間の人気イベント。ＤｅＮＡの公式パフォーマンスチーム・ｄｉａｎａとファンによるリレー対決「ハマスタバトル」で衝撃ハプニングが起こった。

レースは３人目のアンカー勝負となり、ゴール直前でファンが逆転勝ちしたが、直後にｄｉａｎａのアンカー・Ｓｈｉｚｕｋｕが前のめりに転倒。顔から地面に突っ込んだが、そのままエビ反りでクルリと一回転して立ち上がった。

本人は笑顔を忘れずに仲間やともに戦ったファンランナーとともに引きあげていったが、球場、ＳＮＳは騒然。「アンカーの子、すごいコケ方 レスリングのマット運動みたいに顔面支点でエビ反りで一回転して何事もいなかったかのように帰っていった」、「あれ、俺なら入院だぞ 身体柔らかすぎｗｗｗ」、「すんごい転び方したけど大丈夫か？」、「回転してブリッジで起き上がったんだが、なんという身体能力」との声が上がっていた。

テレビ朝日「報道ステーション」でも取り上げられ、「きょうの熱盛」に認定された。

試合後、ｄｉａｎａの公式Ｘが動画付きで投稿。逆転負けに「めちゃくちゃ悔しい…」としながら、「Ｓｈｉｚｕｋｕは元気です」と無事も伝えた。