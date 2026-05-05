松山英樹は世界16位に後退した（撮影：GettyImages）

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5月3日付けの男子世界ランキングが発表された。

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米国男子ツアー「キャデラック選手権」を制したキャメロン・ヤング（米国）が4位から3位に浮上した。松山英樹は1ランクダウンの16位。日本勢2番手以下は久常涼（58位）、中島啓太（134位）、比嘉一貴（146位）、金子駆大（183位）、平田憲聖（219位）と続いている。国内男子ツアー「中日クラウンズ」を制した堀川未来夢は、67人抜きとなる265位にジャンプアップした。
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