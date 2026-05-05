メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県豊橋市で4日、男がアパートに立てこもる事件がありました。約2時間後に警察が突入し、ブラジル国籍の男を逮捕しました。盗まれたとみられるナンバープレートがついた車に乗っていたことから、警察はこれについても調べています。

警察によりますと、4日午後3時すぎ、豊橋市多米中町で、盗まれたとみられるナンバープレートをつけた車を、警察が見つけました。

車に乗っていた男に職務質問しようとしたところ、男は車を降りて逃げて近くのアパートの部屋に立てこもり、「入ってきたら刺すぞ」などと言って警察官にはさみを向けるなどしたということです。

警察はアパートの周辺を取り囲んで説得しましたが、午後5時半ごろに部屋に突入し、男を現行犯逮捕しました。

公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍で住居・職業不詳のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者(37)です。

警察の調べに対し、黙秘しているということです。

サイトウ容疑者が立てこもった部屋には、住人とみられる男性がいましたが、けがはなかったということです。

警察は、サイトウ容疑者が立てこもった経緯とともに、盗まれたとみられるナンバープレートとの関連を調べています。