ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「その抱っこ紐、食い込んでない？」義父の失礼な発言に耐える毎週の… 「その抱っこ紐、食い込んでない？」義父の失礼な発言に耐える毎週の食事会…義姉からの忠告で妻が気づいた衝撃の真実 「その抱っこ紐、食い込んでない？」義父の失礼な発言に耐える毎週の食事会…義姉からの忠告で妻が気づいた衝撃の真実 2026年5月5日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 毎週の義実家通いで、酒癖の悪い義父の失礼な言動に耐える妻。義姉が守ってくれるけど…実は妻にはもっと大きな問題が隠れていたんです。それに気づくまでに、どれくらい時間がかかるでしょうか…。>>【まんが】コレって離婚した方がいいですか？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】コレって離婚した方がいいですか？ 「ホラ吹きで常識のないガキ」防犯カメラの映像もある証拠を突きつけられ、言い訳封じ…そして店長の一言【お宅のお子さんが万引きしました Vol.11】 「お姉ちゃんが居ないと困っちゃう」弟を溺愛する母が言い放った一言…触れてはいけない父の存在とは？