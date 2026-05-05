女子サッカーSOMPOWEリーグ、アルビレックス新潟レディースは2日、ホームで大宮と対戦しました。



今シーズンは、昨シーズンの平均来場者のおよそ2倍の3000人を目標にしてきたアルビレディース。



2日の試合では、アルビレディースマーケティング部の学生たちによる集客企画が行われました。





選手とのじゃんけん勝負やお仕事体験ブースのほか、子どもと選手による鬼ごっこなどが行われ、訪れた人は試合前から選手とのふれあいを楽しんでいました。新潟大学4年・高杉美香さん「初めてレディースの試合をみにきたっていう声をいただきました。すごく嬉しかったです。引き続きレディースの魅力を発信していけたらいいなと思います」企画の効果もあり、今季3番目に多い2111人の来場を達成しました。そんな中、行われた試合。前半はスコアが動かず迎えた後半6分には左サイドからのクロスに山本！さらに後半11分スローインから素早くつないで杉田のミドルシュート！後半16分には山本が相手を振り切ってシュート！こぼれたところに杉田！山本・杉田を中心に何度もゴールに迫ります。後半29分には今季限りで引退する川村を含む3人の選手を投入。その川村・・果敢に攻撃にからみますがゴールまであと一歩届きません。試合はこのまま0-0で終了。ホームで勝ち点3を掴むことはできませんでした。滝川結女選手「次節はホーム最終戦で自分たちも勝利に向かって全力で戦いたいと思いますのでたくさんの方に来ていただけたら嬉しいです、応援よろしくお願いします」次の相模原戦が今季ホーム最終戦です。試合後には新潟市出身川村優理選手の引退セレモニーが行われます。その川村選手、7日木曜日の新潟一番・県内ニュースに生出演します。