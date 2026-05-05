野呂佳代が、AKB48劇場で開催された『2期生デビュー20周年記念イベント！～20Years have past～』に出演した。野呂が当日のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】野呂佳代、大島優子、秋元才加、宮澤佐江らチームKメンバーと記念撮影）

今回行われたのは、2006年4月1日のデビューから20周年を迎えることを記念した、AKB48を卒業した2期生による特別イベント。野呂のほか、大島優子、秋元才加、宮澤佐江などが集結した。

野呂は「AKB48 チームK 20周年」「あの日からスタートした私たちとファンの皆さんと。お祝いした日」「幸せに満ち溢れました。ありがとうm(_ _)m」「準備をしてくださったスタッフの皆さん、ありがとうございますm(_ _)m」「この日楽しみに応援してくれたファンの皆さん、ありがとうございますm(_ _)m」「チームKになれたこと。改めて思い出しても笑えて泣けますw秋元先生がユーモアたっぷりで本当に良かった。ファンになってくれた方々ありがとう」「今頑張れてるのは、みんなが全力で応援してくれたからです。これからもよろしくお願いしますm(_ _)m」と感謝を示している。

野呂は2期生での集合写真のほか、大島とのツーショットなどをアップしている。コメント欄には「相変わらず個性的」「どんどん若返っている」などのコメントが寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）