なにわ男子・西畑大吾×福本莉子W主演映画『時給三〇〇円の死神』の公開日が決定！特報映像も解禁に

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西畑大吾と福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』の公開日が、10月2日に決定した。

■個性豊かな実力派新キャスト陣の情報も解禁

映画『時給三〇〇円の死神』は、作家・藤まるによる同名小説を実写映画化した作品。本作でW主演を務めるのは、なにわ男子の西畑大吾と福本莉子。監督に、ドラマ『美しい彼』シリーズや『劇場版 美しい彼～eternal～』、『ストロベリームーン 余命半年の恋』を手掛けた酒井麻衣を迎え、映画『366日』の製作陣とともに、切なくも美しいヒューマンストーリーを紡ぎ出す。

本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑大吾）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真爛漫な同級生・花森雪希（福本莉子）が、“死神バディ”として死者たちの想いを見届ける。

そしてこの度、本作の世界を彩る、実力派の新キャスト陣が発表された。佐倉真司の父親が起こした事件をきっかけに別れることになってしまった真司の元恋人の朝月静香（あさつきしずか）役は、タレントとして人気を博す傍ら、主演作『あのコはだぁれ？』での演技も注目を集めた渋谷凪咲。川辺に座り続ける訳ありの死者の少年役は、『カラオケ行こ！』の演技で高い評価を受け、数多くの作品で活躍する齋藤潤が演じる。物語のカギを握る小学2年生の死者の少女、四宮夕（しのみやゆう）役を務めるのは、ドラマ『海のはじまり』やミュージカル『SPY×FAMILY』で話題を呼んだ泉谷星奈。不幸にも出産時に亡くなってしまった広岡加奈（ひろおかかな）役には、映画・ドラマ・舞台で幅広く活躍する演技派・佐津川愛美が決定した。さらに、佐倉真司の父・佐倉鷹矢（さくらたかや）役を、『侍タイムスリッパー』で主演を務め、数々の映画賞に輝いた山口馬木也が担当。そして、泉谷演じる夕と仲の良い謎めいたホームレス・雨野（あまの）役として、圧倒的な存在感を放ち続ける小澤征悦が出演する。

あわせて、新キャストの劇中の姿を捉えた特報映像も解禁され、不思議な《死神》のアルバイトの内容が次第に明らかに。佐倉を勧誘した花森から語られるのは、「バイト期間は半年限定」「時給は三〇〇円」という驚きの条件。そして仕事内容は「死者の心残りに寄り添い、あの世へ導くこと」であり、このバイトを最後までやり遂げると「どんな願いでもひとつだけ叶えられる」という特別賞与が与えられるという。様々な《死者》たちとの出会いを経て、佐倉と花森が得る「本当の報酬」とは―？酒井麻衣監督と『366日』の製作陣が描く美しい映像が印象的で、続報への期待が高まる仕上がりとなっている。

■これが《死神》のお仕事内容―。ティザーポスタービジュアルも解禁

さらに、本作のティザーポスタービジュアルも初公開された。西畑演じる佐倉と福本演じる花森が、郵便受けに届いた手紙のようなものを覗き込み手に取ろうとする写真の上に、《死神》のアルバイトの様々な雇用条件が、求人広告のように躍るインパクトあるビジュアルになっている。

《死者》の心残りに寄り添い、あの世へと導くこの不思議なアルバイトにより、どんな感動の物語が紡がれていくのか？乞うご期待だ。

■映画情報

『時給三〇〇円の死神』

10月2日（金）全国ロードショー

原作：藤まる『時給三○○円の死神』(双葉文庫)

W主演：西畑大吾 福本莉子

(C)2026藤まる/双葉社・「時給三〇〇円の死神」製作委員会

■関連リンク

『時給三〇〇円の死神』映画作品サイト

https://gaga.ne.jp/jikyu-300movie/