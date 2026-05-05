ジーコ氏が自身のインスタグラムに投稿

日本サッカー界を支えたレジェンド同士の共演が実現した。元ブラジル代表の天才MFで、現在は鹿島でテクニカルディレクターを務めるジーコ氏がインスタグラムを更新。自身が日本代表監督を務めた際の教え子との豪華2ショット写真を投稿すると、ファンの間で話題を呼んでいる。

グレーのジャケット姿のジーコ氏が笑顔で肩を組んだのは、黒いシャツにキャップを被った元日本代表MF中田英寿氏。中田氏がオーガナイザーを務めた日本酒の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2026」の会場である東京・六本木ヒルズを訪れた際の写真のようだ。

ジーコ氏はJリーグ創成期に鹿島でプレーし、日本サッカー界の発展に貢献。2002年からは日本代表監督を務め、2006年ドイツW杯でも指揮を執った。そのジーコジャパンの中心となったのが、当時イタリア・セリエAで活躍していた中田氏だ。

師弟関係でもあるレジェンド同士の2ショットに日本のファンも驚き。コメント欄では、「ジーコ！ヒデ！」「カッコいい！」「凄いツーショットですね」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）