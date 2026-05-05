◇プロ野球セ・リーグ 中日 7-3 阪神（4日、バンテリンドーム）

プロ3登板目で初勝利をあげた中日のドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。試合後のヒーローインタビューで、笑顔をはじけさせました。

お立ち台からバンテリンドームの客席をぐるっと見渡し、「すごくキレイですし、すごくうれしく思います」と目を輝かせた中西投手。この日は両親も観戦に訪れており「自分が投げてる試合の母親の顔を見ると、一日でも早く勝たないと倒れてしまうんじゃないかっていうような、心配そうな顔で見られてたので。本当に勝てて良かったです」とホッとした様子をのぞかせます。

さらにウイニングボールの所在を聞かれると、「ここです」とお尻をプリッと見せる場面も。お尻のポケットに入れていたようで、おちゃめなリアクションには客席から笑い声があがります。そのウイニングボールの行方については「両親に、感謝の気持ちとともに渡したいと思います」と語り、温かな拍手も起こりました。

最後にファンに向けて「負けが込んでる中で、毎日こうやってたくさんの声援を送って下さってるので。本当にありがたく思ってます。このうれしい瞬間っていうのを、一試合でも多く皆さんに届けたいなと思って選手はがんばってますので、これからも決して離れることなく。応援よろしくお願いします！」と語った中西投手。ファンからも盛大な拍手が起こりました。

ともにお立ち台にあがった逆転3ラン・細川成也選手は「なんとか勝たせてあげたかったので、本当に打てて良かったです」と笑顔。ホームランの感触も良かったと振り返りながら「ここからたくさん打てるように頑張りたい」と意気込みます。さらに貴重な追加点をあげた阿部寿樹選手も「頑張って投げてくれていたので、なんとか得点を取りたかった」と、2点タイムリーの場面を振り返りました。