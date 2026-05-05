「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」の進出会見が4日に行われ、選手たちが意気込みを語りました。

7日から開幕するBリーグチャンピオンシップ(CS)。各地区の1位および2位の4チームと、それを除いた22チームから上位4チームの計8チームがトーナメント形式で争います。

東地区1位のディフェンディングチャンピオン・宇都宮ブレックスの比江島慎選手は会見で、「チームとして連覇をしたことがないので、何としても2連覇したい。難しいことは重々承知しているんですけど、チャレンジしていきたい」と強く意気込みました。

そして取材では“チーム力の高さ”をアピール。「ここ数年メンバーがほとんど変わっていない」ことから「熟練されたチーム」と語ります。

試合に向けては“BREX MENTALITY”に注目して欲しいとコメント。「泥くさくというか、CSはきれいに勝つなどはあり得ない世界。BREX MENTALITYを出せれば優勝できると思っているので、そこを見て欲しい」とファンへ呼びかけました。

西地区1位・長崎ヴェルカからは今季限りで引退する狩俣昌也選手が出席。会見では「僕はこれが最後になるので、お世話になったたくさんの方々へ感謝の気持ちを持ちながら、僕自身も楽しんでプレーしたい」とコメントしました。

さらに取材ではチームについて、「ディフェンスが安定しているときは僕たちの良さが出やすい」と強みを分析。「走るバスケット、速い展開を求めている。それを作るためにより相手を止め、ディフェンスで我慢してプレッシャーをかけながら難しいシュートを打たせて、その中で走っていくというスタイルが強さ」とアピールしました。

そして試合に向けては「ヴェルカ創設時から大切にしている『HAS IT!』」に注目して欲しいと述べ、「どういう時でもハードにプレーする。そこはチーム(のメンバー)やコーチが変わっても変わらない部分なので、そこを見ていただきたいし感じていただきたい」と語りました。