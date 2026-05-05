「努力なんだ」「デリケートな人だから」『ビートたけしのANN』の裏側…爆笑問題・太田光が衝撃を受けた真実
爆笑問題の太田光が、4月27日に配信開始されたradikoポッドキャスト番組『太田光と15人のしゃべり手』で、ビートたけしにまつわるエピソードを語った。
太田光
○「腕を握ってたんだって」太田光が明かすビートたけしの素顔
対談相手の声優・花澤香菜が、スタッフから聞いた話として、太田がラジオのフリートークを事前に作家やディレクターへ共有しない点に言及。これに対し太田は「話さないですよ」と認め、「あいつらも笑ってほしいから。新鮮に(聞いてほしい)。誰にも話さないです」と真意を明かした。
さらに、「我々が1番影響受けたのは、『ビートたけしのオールナイトニッポン』」と語り、「たけしさんが2時間フリートークで。完全フリートークだと思ってたのね」と回顧。しかし後年、同番組の構成作家だった高田文夫氏に話を聞いたところ、「あれ前もって何度も……」と裏側を知ることになったという。太田は、「実はたけしさんって、やっぱデリケートな人だから」と続けた。
そして、「最初のオールナイトニッポンのとき、相当緊張してたらしいのね。高田文夫先生が向かい側にいて、たけしさんの腕を握ってたんだって。そのぐらい緊張してたんだって」と笑い、「メモびっしりで。何度もそれ試してたっていうの聞いて、『あ、そうなんだ。努力なんだ、あれは』って思ったのは、すごく衝撃的だった」と振り返った。
また、自身のフリートークについても触れ、「あんまりちょっと言うの恥ずかしいんですけど」と照れ笑いしつつ、収録前に早めにスタジオに入り、1人で1時間ほどトーク内容を練っていることを明かしていた。
【編集部MEMO】
radikoオリジナルポッドキャスト番組『太田光と15人のしゃべり手』はサービス開始15周年を記念し、radiko限定で配信されている。radiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光がパーソナリティを務め、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画だ。
太田光
○「腕を握ってたんだって」太田光が明かすビートたけしの素顔
対談相手の声優・花澤香菜が、スタッフから聞いた話として、太田がラジオのフリートークを事前に作家やディレクターへ共有しない点に言及。これに対し太田は「話さないですよ」と認め、「あいつらも笑ってほしいから。新鮮に(聞いてほしい)。誰にも話さないです」と真意を明かした。
そして、「最初のオールナイトニッポンのとき、相当緊張してたらしいのね。高田文夫先生が向かい側にいて、たけしさんの腕を握ってたんだって。そのぐらい緊張してたんだって」と笑い、「メモびっしりで。何度もそれ試してたっていうの聞いて、『あ、そうなんだ。努力なんだ、あれは』って思ったのは、すごく衝撃的だった」と振り返った。
また、自身のフリートークについても触れ、「あんまりちょっと言うの恥ずかしいんですけど」と照れ笑いしつつ、収録前に早めにスタジオに入り、1人で1時間ほどトーク内容を練っていることを明かしていた。
【編集部MEMO】
radikoオリジナルポッドキャスト番組『太田光と15人のしゃべり手』はサービス開始15周年を記念し、radiko限定で配信されている。radiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光がパーソナリティを務め、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画だ。