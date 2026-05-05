「結婚決まったらしいよ」良かれと思った祝福が、本人を気まずい立場に追い込んでしまったワケ

筆者の体験談です。

いとこの結婚が決まったと聞き、うれしくなった私は、ある人に何気なく伝えてしまいました。

その一言が、思わぬ形で広がっていくとは知らずに――。

うれしい報告

「結婚決まったらしいよ」

いとこの結婚が決まったと、伯母から電話で知らせを受けました。

受話器越しの声は明るく、長年見守ってきた甥の節目にほっとした様子が伝わってきます。

私まで胸が温かくなり、うれしさがこみ上げました。

数日後、いとこの同僚でもある友人と会う機会がありました。

近況を話す流れで、私はつい浮き足立ち、深く考えもせずその話題を口にします。

「結婚決まったらしいよ」

ただ、それだけのつもりでした。

広がる情報

友人は「そうなんだ」と目を丸くしました。

少し驚いた表情を見せたものの、その場はすぐ別の話題に移り、私は深く考えませんでした。

ところが数日後、別の知人から「職場で聞いたよ」と声をかけられます。

思わず手が止まりました。

正式な発表はまだだと伯母が言っていたことを、そのとき思い出したのです。

その言葉を聞いた瞬間、手に持っていたスマホを強く握りしめていました。

祝福の気持ちで話したはずの言葉が、本人の知らないところで広がっているかもしれない。

どこまで伝わったのか分からず、何度も伯母の声を思い返しながら、数日を過ごしました。