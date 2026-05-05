この上ない滑り出し。選手兼任監督が大事な初戦で流れを掴んだ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第1試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップ。オーラスに裏ドラ条件のリーチをかけ、しっかり1枚乗せて逆転した。

【映像】劇的な逆転！二階堂亜樹、オーラスで決めた満貫ツモ

1位から4位までの差は160ポイント弱と、1日で順位が大きく入れ替わってもおかしくない混戦。この試合は東家から亜樹、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで開始した。

東1局、亜樹は6・9索待ちで先制リーチ。これをツモってリーチ・ツモ・平和・赤・ドラ、さらにうれしい裏ドラが1枚乗り1万8000点が完成した。東4局もリーチをかけたが、佐々木にリーチを一発でツモられ、倍満のアガリで逆転を許した。南1局の親番も佐々木の速攻でかわされてしまい、試合のペースは佐々木へ傾いた。

それでも大きな放銃なく粘ったことで、南4局を迎えて亜樹は、佐々木を満貫ツモ圏内に捉えていた。ドラ1枚を抱えた手で9巡目にリーチ。待ちはカン三万で、ツモって裏ドラ1枚があれば逆転だ。ラス親の鈴木大介からもリーチがかかるが、亜樹が先に三万を引き寄せた。リーチ・ツモ・ドラに、グッと引き寄せた裏ドラ9筒が乗り8000点のツモ。ファイナル初戦は亜樹が劇的な逆転勝利を収めた。開局からオーラスの決着まで、わずか35分ほどの超高速ゲームだった。

最初から最後まで裏ドラに愛された亜樹。試合後は満面の笑みで「めちゃくちゃラッキーでしたね」とコメントした。オーラスの逆転ツモは違う手順であれば一発ツモの可能性もあったため「最後、裏ドラは乗らないと思っていましたが、乗ったので、『ちょっと違うな今年は』と思いました」。本来であれば永井孝典（最高位戦）に初戦を任せる予定だったが、最高位戦のリーグ戦があったため、自らが登板したという舞台裏も明かした。

現在の調子を問われると「東1局で6000オールをツモったじゃないですか。あれで悪いなんて言えないですよ」「この好調を維持したいですね」とまた笑顔を見せた。

レギュラーシーズン、セミファイナル、そしてこのファイナルと全て1位で終える“完全優勝”も視野にあるが、亜樹は「私はそこまでこだわっていません。ファイナルに残る一心でしたが、残った以上は優勝して、皆さんに喜んでほしい」と語り、最後は「いいスタートダッシュが切れたと思っていますので、引き続き応援よろしくお願いします」とファンへ力を込めて伝えた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）4万1100点／＋61.1

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）4万点／＋20.0

3着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）1万9500点／▲20.5

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）−600点／▲60.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

