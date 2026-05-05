「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）

広島が今季ワーストの１１失点で敗れた。ＤｅＮＡ戦は昨年９月から９連敗。天敵を前に悔しすぎる敗戦だが、打線は坂倉将吾捕手（２７）の先制満塁本塁打など今季最多となる１試合３本塁打を含む８得点で食い下がった。新井貴浩監督（４９）も攻撃陣の上昇気配を感じ取り、粘りを評価した。

相手の守護神を引きずり出した。一時は７点差まで開いたが、最終的に３点差まで追い上げた。敗戦の事実は変わらない。だが、意地は見せた。新井監督は「最後までみんな諦めずに気持ちは出ていた。だから明日の試合につなげたいね」と前だけを向いた。

今季チーム最多となる１試合３本塁打。火付け役は絶好調の坂倉だった。初回は秋山、小園の安打などで無死満塁の好機をつくり、打席を迎えた坂倉が初球を強振。鋭いライナー性の打球は右翼ポール際のスタンドに突き刺さり、４号満塁弾となった。「チームで『１打席目や初球を大事にしよう』という話が、最近は継続的になっている。そこは良かったと思う」と振り返った。

これで直近６試合は２３打数１０安打の打率・４３５、３本塁打、１２打点。４番起用に応える活躍ぶりに新井監督も「彼の前にランナーを（ためる）ということ。今日も初回に見事なホームランでした」と称賛した。

五回に秋山が強烈な追い風を味方につけた右翼席への２号ソロ。九回には途中出場のモンテロが左翼席へ飛距離１２６メートルの特大４号２ランを放り込み、３点差にまで迫った。

モンテロは５試合連続でスタメンから外れている中でアピールに成功。「最近は途中からだから、メンタル的にもコントロールして、自分のことを信じてチャンスを待っている」という。バットに思いを乗せた一撃に「（出場を）言われたら、そこでいい入りができるようにしている。しっかりできている」とうなずいた。

開幕から不振にあえいでいた小園も今季２度目の猛打賞を記録し、直近１０試合の打率は・３８５まで上昇している。新井監督は攻撃陣を見渡して「全体的に少しずつ上がってきているので、継続していきたい」と力を込めた。

敗戦後には首脳陣がミーティングを行い、次戦に向けての策を練った。ＤｅＮＡに対しては、１９５３年以来７３年ぶりとなる開幕から６戦６敗（当時の球団名は洋松）。上り調子の打線に突破口を見いだしつつ、やられっぱなしに終止符を打つ。