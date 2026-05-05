アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の周辺でアメリカ軍がイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。

トランプ大統領は4日、アメリカ軍によるペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」の中で、イランの小型船7隻を撃沈したと自らのSNSで明らかにしました。

これに先立ちアメリカ中央軍は「プロジェクト・フリーダム」の第一弾としてアメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しています。

一方、イラン国営メディアは4日、「イラン海軍がホルムズ海峡に侵入しようとしたアメリカの艦船を阻止した」と報じました。

革命防衛隊に近い「ファルス通信」は、艦船はミサイル2発を受け引き返したとしていますが、アメリカ中央軍は否定しています。

こうした中、UAE＝アラブ首長国連邦の国防省は4日、イランから飛来した弾道ミサイル12発、巡航ミサイル3発、ドローン4機を迎撃し、3人が負傷したと発表しました。

イラン国営テレビはUAE東部フジャイラの港が攻撃を受けたとする映像を公開していますが、軍高官の話として、アメリカ軍がホルムズ海峡を違法に通過しようとした“冒険主義”のために起きたものだと報じています。