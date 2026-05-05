先発落ちの久保建英は58分から途中出場、見せ場を作れず。ソシエダは降格圏セビージャに０−１敗戦
現地時間５月４日に開催されたラ・リーガの第34節で久保建英が所属する８位のレアル・ソシエダが、まさかの降格圏に沈んでいる18位のセビージャと敵地で対戦した。
久保が３試合ぶりにベンチスタートとなったソシエダは、序盤から押し込まれる展開となる。
セビージャの決定力不足に助けられ、無失点で凌いだものの、前半はシュート１本。ほとんどチャンスを作り出せなかった。
後半に入って50分、途中出場のアレクシス・サンチェスのシュートで被弾し、ついに先制を許す。
先手を取られたソシエダは58分に、満を持して久保を投入する。
いつも通り右サイドでプレーした日本代表MFは、見せ場を作り出せない。
精彩を欠いたソシエダは、このまま０−１で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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久保が３試合ぶりにベンチスタートとなったソシエダは、序盤から押し込まれる展開となる。
セビージャの決定力不足に助けられ、無失点で凌いだものの、前半はシュート１本。ほとんどチャンスを作り出せなかった。
後半に入って50分、途中出場のアレクシス・サンチェスのシュートで被弾し、ついに先制を許す。
先手を取られたソシエダは58分に、満を持して久保を投入する。
いつも通り右サイドでプレーした日本代表MFは、見せ場を作り出せない。
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