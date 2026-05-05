豊田誠佑氏は1975年に明大進学、島岡監督と出会った

御大との出会いが野球人生を変えた。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は明大で自身を“進化”させて、プロへの道を切り開いた。1975年に入学。合宿所「明和寮」に住み込んで指導する島岡吉郎監督に鍛えられて“人間力”も磨かれた。下級生より上級生に厳しく「上になればなるほどガンガン怒られました」。中心打者に成長した1978年の4年時には「負けると大変でした」と苦笑しながら振り返った。

1974年の日大三高3年夏が東東京大会5回戦敗退で幕を閉じた後、豊田氏は大学に進学して野球を続けることを希望した。当初は寿司屋などを経営する父のススメもあって、高校卒業後、板前修業の道に進む予定だったが、1974年春のセンバツを経験するなど、野球で力を発揮しはじめたことでの方向転換。父に懇願し、了承してもらった上で進学先の選択に入ったという。付属の日大三からの日大行きも考えたそうだ。

「でもね、日大が東都の2部だったんですよ。それで、『どうせやるなら（東京）六大学！』って言っていたら、当時の部長先生が（明大の）島岡先生とつながりがあって『セレクションに連れていくわ』と言ってくれたんです」。日大は1974年秋に東都1部最下位で国士舘大と入れ替わって2部に転落していた。1年後の1975年秋には1部に復帰しており、たまたま2部になったタイミングだったわけだが、それが豊田氏に明大との縁をもたらした。

「セレクションといっても、その時期に受けたのは僕一人だけだったんですけどね。足が速くて、バッティングもシャープだってことでとってくれました。政経学部の（夜間の）2部。特待ではなく授業料は払ってね。あの当時は野球部のほとんどが2部でしたよ。（セレクションで）上の方の2、3人が（昼間の）1部だったと思う」。こうして明大での新生活が始まった。

「夜、学校に行くわけですけど、（寮がある京王線の）つつじヶ丘から新宿で途中下車することもよくあったなぁ（笑）。僕は実家が（東京・練馬で）中華そば屋や寿司屋をやっていたから、お金がなくなったら『飯食わせて』って帰ったりもしていましたけどね」。そんな大学時代に豊田氏は年々、進化した。1年（1975年）秋からベンチ入り。3年（1977年）春にはレギュラー外野手になり、首位打者に輝くなど、主力選手に成長していった。

内野手はエラーしたらグラウンドで正座、投手には1000球指令も

忘れられないのは数え切れないほどの島岡監督との思い出だ。「島岡さんは下級生にはそんなに怒ったりはしない。4年生とか、上になればなるほどガンガンきます。その代わり、4年生を（試合に）使いますって感じ。トイレ掃除も4年の仕事。汚いところは4年生がやるんです。それが人間力だ、って……。やらないで見つかったら、えらいことですよ。ユニホームの洗濯も自分でやらなきゃ駄目。下にやらせたりしたら大変なことになる」。

豊田氏はそれこそ4年春に“ターゲット”にされた時期があったという。「僕は3年春に首位打者になって、日米（大学野球）にも選ばれて騒がれちゃったんで、“この野郎、その気になりやがって”ってことだと思う。僕が何の関係もなくても、試合に負けるとロッカーで「お前が悪い！」って……。『何で』って思っても何も言えないし……」。そうならないためには勝つしかない。浮ついた気分など一気に吹っ飛び、さらに精進を重ねた。その春に明大は優勝。そんな4年時の頑張りもあって豊田氏はプロ入りの道も手に入れたのだ。

「僕が1年の秋かな、東大に連敗したことがあったんだけど、島岡さんはあまり怒らなかった。でも早慶に負けたらいつも大変でした。合宿所はみんなピリピリしていましたよ。内野手はエラーしたらグラウンドに正座させられて、グラウンドの神様にごめんなさいってね。まぁ、僕は外野だったから、それはありませんでしたけどね」と豊田氏は笑いながら、懐かしんだが、島岡監督のことを語り出したら止まらない。

「ピッチャーなんか1000球とか投げさせられていましたよ。島岡さんが計数機を持ってね。だからごまかせない。春先でポカポカしていたら、時々、居眠りされていましたけどね。キャッチャーが大声で起こすんですけど、その間にピッチャーは休んでいましたね。合宿所ではね、朝『起きろよ！』と部屋を開けにも来るんですよ。その時、起きてなきゃ大変。音がしたらみんな、来たぞ、来たぞって布団をパーッと畳んで、おはようございますってね」

とにかく存在感が桁違いの指揮官だった。「僕はプロに行ったけど、島岡さんの頃は、みんな就職口がホント一流企業ばかりに決まったんですよ。それも島岡さんのおかげだと思います」。島岡監督に出会えたことが、豊田氏の“野球力”も“人間力”もアップさせた。すべてが思い出となった今もなお、支えであり、感謝し続けている。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）