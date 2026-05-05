崩壊学級はこう立て直す！孤立しないための「自己開示」と「戦略」

熊本県公立小学校教諭として勤務。Google for Education AI∔Edu Fellowshipに選抜され、AI教育の実践を世界に広めている高森崇史氏。彼はいわゆる「崩壊学級」を幾度となく担当し、最後にはクラスを立て直し、全員を笑顔で卒業させてきました。

しかし、一度崩壊した学級を立て直すことは至難の技。

著書『学級が動き出す生徒指導 あきらめない先生へ贈るノンフィクション実践記』より、学級の実態や立て直しまでの方法、軌跡を解説します。

【前編を読む】荒れ果てた教室をどう立て直したか？ 私が直面した「学級崩壊の現実」 誰も持ちたがらない“崩壊学級”を、なぜ私が引き受けたのか

四面楚歌を防ぐ教育観の自己開示

前編では、実際に私が経験した「崩壊学級」の事例を紹介しました。

荒れた学級に入り、本格的な生徒指導を開始する前に、必ずやっておかなければならないことがあります。それは、周囲への徹底した「教育観の自己開示」です。

今の時代、教師が大きな声で叱ること、特に怒鳴るような指導をすることに対しての風当たりは、猛烈に強いものがあります。体罰はもちろん論外ですが、少し強い口調で指導しただけで「不適切指導だ」「威圧的だ」と保護者からクレームが入り、場合によっては管理職や教育委員会からも指導を受けることになりかねません。

しかし、綺麗事抜きに言わせていただければ、本当に荒れきった学級を立て直す局面において、「迫力ある指導」というカードを切らざるを得ない場面は必ず出てきます。

命に関わる危険行為、陰湿ないじめ、教師を完全にナメきった態度。これらを制圧するために、時には「演技」も含めて、戦略的に声を張り上げ、強い指導も計画の中に組み込んでおく必要があります。

ここで重要になるのが、事前の自己開示です。何の説明もなくこれをやれば、周囲の同僚や保護者はどう思うでしょうか。「あの先生は感情のコントロールができていない」 「指導力不足を、大声で誤魔化しているだけだ」。そう後ろ指を刺され、あっという間に四面楚歌に陥ります。

確かに、指導力のなさをすべて「怒鳴ること」で解決しようとする教師には、子どもたちは誰もついてきません。

子どもを「叱る」とは―指導のための予防線

しかし、それ以上に罪深いのは、「叱れない教師」です。危険行為やいじめ、理不尽なわがままがまかり通っている無法地帯で、それを諭すだけで、本気で叱りもしない。そんな教師の方が、よほど力量不足であり、子どもを見捨てているのと同じです。

これは私の個人的な体験になりますが、私自身、子どもの頃に学級が荒れた時期がありました。その際、私は子どもながらに、大人たちの対応を冷ややかに観察していました。教室には様々なタイプの先生が来ました。荒れている状況を見て見ぬふりをする先生。指導はするけれど、「ダメだよ」と軽い注意に留める先生。子どもに迎合し、機嫌をとって仲良くしようとする先生。そして、子どもと揉めようとも、嫌われようとも、果敢に指導する先生。

当時、私も思春期でしたから、何でもかんでも指導してくる先生に対しては、「うざいな」と反感を持つこともありました。しかし、本当にクラスが荒れ、悪いことが起きた時に、頼りになったのは誰だったか。それは、媚びる先生でも、見て見ぬ振りをする先生でもなく、体を張って叱ってくれる先生でした。

「本当に困った時に、この人は逃げずに助けてくれる」。そう思える先生の方が、よほど信用ができたのです。

だからこそ、私は宣言します。管理職に、同僚に、そして保護者に。「私は、いじめや危険な行為に対しては、容赦なく叱ります。時には大きな声を出すこともあるかもしれません。ですが、それは子どもたちを守るためであり、秩序を取り戻すための覚悟です」。そう先に伝えておくことで、自分の指導に対する「予防線」を張り、孤立を防ぐのです。

指導方針の通知と共有―4つの「指導の方法」

特に6年生の3学期、つまり「末期」からの立て直しとなると、個人の力量だけで突っ走るのは自殺行為です。より綿密に計画を立てること、そして、その情報を周囲と共有しておくことが欠かせません。なぜなら、計画を共有せずに自分だけで強引に進めようとすると、周囲からは「あの先生は暴走している」「感情的に当たり散らしているだけだ」と誤解され、無鉄砲な人間だと思われてしまうからです。

事前に「いつ、何を、どのように指導するか」を共有しておくことで初めて、それは「感情的な暴走」ではなく、「計画的な指導」として周囲に認知されます。

具体的には、私は同僚、管理職、そして保護者に対して、以下のような方針を明確に通知し、共有を図ります。

徹底的な指導：学校のルールに反することには、妥協せず積極的に指導します。強い

指導：いじめや人権に関わる場合、あまりにも反抗的な言動が収まらない時には、強い言葉や態度で指導を行うこともあります。

心のケア（語り）： 強い指導だけでは子どもたちはついてきません。毎日、彼らの心に響くような「語り」を用意し、それを種まきのように毎日話し続けます。

楽しさの保障：叱られてばかりの日常では子どもも学校を楽しめません。毎日笑顔になる瞬間をつくるため、学級レクや授業での学習遊び（ゲーム性のある活動）を必ず入れます。

そして、ここからが重要ですが、同僚や保護者には「役割分担」をお願いしておきます。「嫌われ役となる厳しい指導は、私が積極的に行います。ですから皆さんは、子どもたちの言動が少しでもよくなった際には、思い切り褒めてやってください」「担任は本気で立て直そうとしている熱心な先生なんだよ、と子どもたちにプラスの印象を残すような声かけ（フォロー）をお願いします」

徹底的な戦略実行で子どもも保護者も変わる

私が伝えた内容に近い実践をされている先生でも、上手く立て直すことができないケースがあります。その敗因は、計画の練り方自体が甘いか、周囲への通知と共有が不足して孤立するか、そして何より、伝えたことを最後までやり切る「覚悟」が足りないかのいずれかです。

この戦略を徹底してやり切った結果、卒業式の際に、ある保護者からこんな言葉をいただきました。

「先生、正直に言いますね。最初は家でも『〇〇クソ』『クソ〇〇』『あいつマジむかつく』と、子どもが先生への罵詈雑言を繰り返していたんです。私も、この先生で大丈夫なのかと不安でした」。保護者は涙を拭いながら続けました。「そしたら、ある時から『〇〇先生』と敬称がつくようになりました。そして最後の方は、『〇〇先生は凄いんだ』と、毎日楽しそうに学校の話をしてくれるようになったんです。私も驚きました。先生、本当にありがとうございます。そして、最初に失礼なことを思ってしまい、申し訳ありませんでした」

最初に方針を宣言したからといって、すべてが順風満帆に進むわけではありません。最初は反発され、悪口を言われるのが当たり前です。しかし、子どもや保護者の不信感を信頼に変えるには、言葉だけでは足りません。 圧倒的な「成果」を見せるしかないのです。 その成果というゴールに向けて、緻密に種を蒔き、共有し、組織全体を巻き込んでいく。それが「戦略」なのです。

「割れ窓理論」―教室の「汚れ」と「物」から荒れをプロファイリングする

「割れ窓理論」は、教育現場において確実に存在します。建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて地域全体が荒廃していく――。

十数年、常に生徒指導の最前線に立ち続けてきた私は、これを痛いほど実感しています。

そのため、立て直しの第一歩は、言葉による指導ではありません。教室環境を完全に一新すること。そして、その状態を意地でも保ち続けることです。

まずは、現状のプロファイリングから始めます。荒れている教室には、共通した特徴があります。棚からは物が溢れ、子どもの机の引き出しの中は、くしゃくしゃになったプリントが突っ込まれているか、あるいは教科書さえ入っていない空っぽの状態か。そして、教師の机の周りも散乱しています。これは、前任者が学級経営に行き詰まり、片付けに割く精神的余力さえ残っていなかったことの証明です。

特に深刻なのは、暴力や無秩序を示唆するアイテムの存在です。ロッカーの上に放置された、段ボールで作られた剣やバット。床に落ちているお菓子の袋。無残に壊された文房具の残骸。

これらがあるということは、休み時間のルールが崩壊していること、友だちへの配慮や思いやりが欠如していること、そして子どもたちの内面に「攻撃性」が満ちていることを示しています。さらに、壁に書かれた落書きや悪口、机に刻まれた彫刻刀の深い傷跡。これらは明確な危険信号です。

私は、教室に入った初日、これらを徹底的に排除します。 段ボールの武器やお菓子のゴミはもちろん、壊れた備品はすべて廃棄します。壁や机の落書き、悪口は、除光液や専用の洗剤を使って、跡形もなく消し去ります。彫刻刀で削られた机や椅子は、迷わず倉庫の予備と取り替えます。

掃除は「床」だけではありません。視界に入るノイズをすべて消します。いつ貼られたかわからない古い掲示物、壁に残った無駄な画鋲、窓にこびりついたシールの跡、黒板の溝に溜まったチョークの粉。これらをすべて取り除き、可能であれば床のワックスがけ、カーテンの洗濯、エアコンのフィルター掃除まで行います。

荒れている時には、とにかく教室を「シンプル」な状態にリセットすることが鉄則です。物が多ければ多いほど、死角が生まれ、荒れが見えにくくなるからです。教室をシンプルにし、常に現場の異変に気づけるようにする。そして何より、この徹底的な環境整備は、教師から子どもたちへの最初のメッセージです。「この教室は生まれ変わるのだ」「先生は、細部の乱れさえも見逃さないぞ」。ピカピカに磨き上げられた床は、教師の不退転の「決意表明」そのものなのです。

【前編を読む】「死ね」と書かれた教室で、私は担任になったー誰も持ちたがらない”崩壊学級”を、なぜ私が引き受けたのか