きょう（こどもの日）は、日本海側の天気も回復して広い範囲で晴れるでしょう。朝は冷えても日中は過ごしやすい陽気になりそうです。ただ、北日本を中心に風が強く吹くでしょう。沖縄は梅雨空となる見込みです。

【青空広がる 沖縄は激しい雨の所も】

高気圧に覆われて、きょうの日中は晴れる所が多くなります。ただ、北日本を中心に風が強く、夕方以降は北海道で暴風に警戒が必要となります。きのう梅雨入りとなった沖縄は断続的に雨となって、激しく降る所もあるでしょう。あすにかけて雨の降り方にお気をつけください。

【日中は過ごしやすい陽気】

日中の気温は22℃前後の所が多く、過ごしやすい陽気になりそうです。関東も東京で23℃など、季節外れの暑さはおさまるでしょう。札幌も19℃まで上がって、5月下旬並みの予想です。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

＜きょう5日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：19℃ 釧路：12℃

青森：22℃ 盛岡：19℃

仙台：22℃ 新潟：20℃

長野：22℃ 金沢：20℃

東京：23℃ 名古屋：24℃

大阪：23℃ 岡山：23℃

広島：22℃ 松江：23℃

高知：22℃ 福岡：23℃

鹿児島：23℃ 那覇：21℃

【連休最終日も晴れ間 太平洋側は雲多く】

ゴールデンウイーク最終日のあすも晴れる所が多くなりそうです。ただ、太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部を中心に雨雲のかかる所もあるでしょう。過ごしやすい陽気も続きますが、一日の気温差にお気をつけください。