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きょう（こどもの日）は、日本海側の天気も回復して広い範囲で晴れるでしょう。朝は冷えても日中は過ごしやすい陽気になりそうです。ただ、北日本を中心に風が強く吹くでしょう。沖縄は梅雨空となる見込みです。

【青空広がる　沖縄は激しい雨の所も】
高気圧に覆われて、きょうの日中は晴れる所が多くなります。ただ、北日本を中心に風が強く、夕方以降は北海道で暴風に警戒が必要となります。きのう梅雨入りとなった沖縄は断続的に雨となって、激しく降る所もあるでしょう。あすにかけて雨の降り方にお気をつけください。

【日中は過ごしやすい陽気】
日中の気温は22℃前後の所が多く、過ごしやすい陽気になりそうです。関東も東京で23℃など、季節外れの暑さはおさまるでしょう。札幌も19℃まで上がって、5月下旬並みの予想です。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

＜きょう5日（火）の各地の予想最高気温＞
　札幌：19℃　　釧路：12℃
　青森：22℃　　盛岡：19℃
　仙台：22℃　　新潟：20℃
　長野：22℃　　金沢：20℃
　東京：23℃　名古屋：24℃
　大阪：23℃　　岡山：23℃
　広島：22℃　　松江：23℃
　高知：22℃　　福岡：23℃
鹿児島：23℃　　那覇：21℃

【連休最終日も晴れ間　太平洋側は雲多く】
ゴールデンウイーク最終日のあすも晴れる所が多くなりそうです。ただ、太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部を中心に雨雲のかかる所もあるでしょう。過ごしやすい陽気も続きますが、一日の気温差にお気をつけください。