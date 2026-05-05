プロ野球 パ・リーグは4日、各地で3試合が行われました。

首位オリックスは5位タイのロッテを完封リレーで下しました。打線が6回に森友哉選手のタイムリー2ベースなどで3点を先制。投げては先発・郄島泰都投手が7回81球無失点と快投し、8回からは椋木蓮投手、マチャド投手と無失点リレーをつないで逃げ切っています。敗れたロッテは5月の4試合で早くも2度目の完封負けです。

3位西武は2位ソフトバンクに大勝。初回にネビン選手の2号2ランなどで4点を先制すると、5回までに10得点し試合を決めました。先発した菅井信也投手は6回2失点で今季初勝利。一方、敗れたソフトバンクは2連敗です。

5位タイの楽天は4位日本ハムに逆転勝利。1点を追う8回、平良竜哉選手と辰己涼介選手がホームランを放つなど、3点を挙げて試合をひっくり返しました。敗れた日本ハムは先発した福島蓮投手が7回まで無失点と好投も、8回に2本塁打で逆転を許しました。

3試合の結果、楽天が日本ハムを抜いて4位に浮上。西武は勝率を5割に戻しました。

＜4日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 3-0 ロッテ

勝利【オリックス】郄島泰都(3勝)

敗戦【ロッテ】小島和哉(3敗)

セーブ【オリックス】マチャド(9S)

◆西武 10-2 ソフトバンク

勝利【西武】菅井信也(1勝2敗)

敗戦【ソフトバンク】徐若熙(1勝3敗)

本塁打

【西武】ネビン2号、3号

【ソフトバンク】栗原陵矢8号

◆楽天 3-1 日本ハム勝利【楽天】西垣雅矢(2勝2敗)敗戦【日本ハム】福島蓮(2敗)セーブ【楽天】藤平尚真(7S)本塁打【楽天】平良竜哉2号、辰己涼介3号