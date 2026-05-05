アナリストは、日銀がエネルギー価格の上昇に対して利上げで力強く対応する可能性が低いとみられる限り、円は他の主要通貨に比べて弱い状態が続く可能性が高いと述べている。



同アナリストは「ここ数週間の円安の主な理由はＥＣＢとは異なり、市場が日銀が現在のインフレショックに特に強く対応すると信じていないことだ」と指摘している。「日銀当局者はこれまで、市場の慎重な期待に反論するための行動をほとんど取っていない」という。



ドル円は１５７円台前半とロンドン時間の急落を完全に戻している。日本ンの当局が本日も介入を実施したとみられ、一時１５５円台に急落する場面が見られた。



USD/JPY 157.23 EUR/JPY 183.84

GBP/JPY 212.74 AUD/JPY 112.70



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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