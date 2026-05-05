NY株式4日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　48981.53（-517.74　-1.05%）
ナスダック　　　25069.98（-44.46　-0.18%）
CME日経平均先物　59455（大証終比：+35　+0.06%）

欧州株式4日終値
英ＦＴ100　　休み
独DAX　 23991.27（-301.11　-1.24%）
仏CAC40　 7976.12（-138.72　-1.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.952（+0.075）
10年債　 　4.435（+0.065）
30年債　 　5.016（+0.057）
期待インフレ率　 　2.517（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.087（+0.050）
英　国　　4.964（0.000）
カナダ　　3.614（+0.087）
豪　州　　4.980（-0.039）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.13（+3.19　+3.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.60（-114.90　-2.47%）

ビットコイン（ドル）
79955.31（+1046.77　+1.33%）
（円建・参考値）
1255万6981円（+164395　+1.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ