ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５１７ドル安 シカゴ日経平均先物は５万９４５５円
NY株式4日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 48981.53（-517.74 -1.05%）
ナスダック 25069.98（-44.46 -0.18%）
CME日経平均先物 59455（大証終比：+35 +0.06%）
欧州株式4日終値
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.952（+0.075）
10年債 4.435（+0.065）
30年債 5.016（+0.057）
期待インフレ率 2.517（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（0.000）
カナダ 3.614（+0.087）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.13（+3.19 +3.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.60（-114.90 -2.47%）
ビットコイン（ドル）
79955.31（+1046.77 +1.33%）
（円建・参考値）
1255万6981円（+164395 +1.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48981.53（-517.74 -1.05%）
ナスダック 25069.98（-44.46 -0.18%）
CME日経平均先物 59455（大証終比：+35 +0.06%）
欧州株式4日終値
英ＦＴ100 休み
独DAX 23991.27（-301.11 -1.24%）
仏CAC40 7976.12（-138.72 -1.71%）
米国債利回り
2年債 3.952（+0.075）
10年債 4.435（+0.065）
30年債 5.016（+0.057）
期待インフレ率 2.517（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.087（+0.050）
英 国 4.964（0.000）
カナダ 3.614（+0.087）
豪 州 4.980（-0.039）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.13（+3.19 +3.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4529.60（-114.90 -2.47%）
ビットコイン（ドル）
79955.31（+1046.77 +1.33%）
（円建・参考値）
1255万6981円（+164395 +1.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ