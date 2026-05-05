NY原油先物6 月限（WTI）（終値）

1バレル＝106.42（+4.48 +4.39%）



ニューヨーク原油の期近は反発。トランプ米大統領は、ホルムズ海峡の船舶を退避させるための「プロジェクト・フリーダム（フリーダム計画）」を開始すると発表した。イランは米海軍に対し、ホルムズ海峡への接近や進入をしないよう警告し、米国の攻撃的な行動は「現状を複雑化」させ、船舶の安全を危険にさらすだけだとけん制した。米中央軍司令官は、イランの小型船舶６隻を破壊したほか、イランが発射した巡航ミサイルとドローンを迎撃したと述べた。ホルムズ海峡の緊張が原油の支援要因になった。



MINKABU PRESS

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