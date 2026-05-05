◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）

“でんこうせっか”の一撃で西武打線に勢いをもたらしたのはタイラー・ネビン内野手（２８）だった。０―０の初回２死一塁。スライダーを仕留めた。「浮いてきたところをしっかりと捉えることができました」。徐若熙の出はなをくじき、左翼席にたたき込む先制２号２ランに満面の笑みを浮かべた。後続含め６連打で一挙４点をゲットした。

「ポケモンベースボールフェスタ」と銘打たれた一戦。始球式にはピカチュウが登場し、ちびっ子ファンを沸かせた。そんな国民的アニメキャラに負けじとネビンはまたも強烈な一撃をお見舞いした。２回２死一塁。高めに浮いたチェンジアップを捉え、打球は左翼席中段に消えた。ベンチ前では普段のレオマークではなく、ピカチュウのチェーンネックレスを首にかけられ祝福された。“１０まんボルト級”にダメージを与える３号２ランでＷＢＣ台湾代表右腕をしびれさせ４回ＫＯ。“こうかはばつぐん”だった。

４回にも左前打、５回に二塁適時内野安打を放ち、４安打５打点。チームは今季３度目の２ケタとなる１０得点。左脇腹痛などで出遅れ、１日に戦列に復帰してからチームは３勝１敗と上り調子。勝率を５割に戻し、２位・ソフトバンクに１差に迫った。ゼニガメ好きの助っ人はお立ち台で「特別な夜になりました。戻ってこられてすごくうれしい」とほほえんだ。

今季は３３試合を消化したばかり。「毎日が大事な試合だと自覚してチームが勝てるように助けたい」と残り１１０試合を戦う心意気を示した主砲。必ずゲットだぜ！ パ・リーグ優勝ゲットだぜ！